Kartepe Master finalde!

İstanbul Esenler Stadı’nda oynanan maçın gollerini Kemal Tok atarken, Kartepe ekibinin maç boyunca ortaya koyduğu performans çok beğenildi.
KOCAELİ MASTER LİGDEN ÇEKİLMİŞTİ
Kartepe Masterler’in finaldeki rakibi Gebze Masterler olacak. Gebze Masterler yarı finalde ligden çekilen Kocaeli Masterler karşılaşacaktı. Kocaeli Master takımı hafta arasında yaptığı açıklamada Marmara Masterler Ligi yönetiminin uygun olmayan davranışları nedeni ile ligden çekildiklerini belirtmişti.
FİNAL 8 NİSAN PAZAR
MML’nin ilk iki sezonunda Kocaeli Master, üçüncü sezonunda da Gebze Master şampiyon olmuştu. Dördüncü organizasyonda iki Kocaeli takımı finale yükseldi. Böylece MML’nin 4.’sünde de kupa Kocaeli’de kaldı. Final maçı 8 Nisan Pazar akşamı yine İstanbul Esenler Stadı’nda oynanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz