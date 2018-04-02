Denizcilerde seçim heyecanı!

Bu sene ilimizde şubesi kurulan Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nde seçim heyecanı yaşandı. Bir ilk özelliğine sahip seçimlerde odanın kurucu başkanı Vedat Doğusel ve kaptan denizci Yavuz Ulugün başkanlık için yarıştı. 550 üyesi olan ve 204 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 20 asil 20 yedek meclis üyesi seçilecek. Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kongrede iki aday başkanlık görevi için kıyasıya yarıştı.

BİR DÖNEM İÇİN ADAYIM

Seçimler öncesi açıklama yapan Kocaeli’nin tanınan isimlerinden tarihçi ve eski kaptan başkan adayı Yavuz Ulugün, “Şubenin kurulmasının ardından aday olmaya karar verdik. Bu bir gün de verilmiş bir karar değil. Kocaeli olarak varlığımızı gösterelim noktasında çalışmalar gerçekleştirdik. İstanbul merkezli odamızın Kocaeli şubesi kuruldu. Denizci firmalarımızın derdini anlatabileceği bir odası olsun düşüncesiyle çıktığımız bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. Deniz Ticaret Odası’nda denizci bir başkan olması gerekmektedir. Benim adaylık sürecimde belirttiğim gibi ben bir dönem için adayım. Çünkü genç arkadaşlara bırakacağız” ifadelerinde bulundu.

DENİZCİLİK BİR KÜLTÜRDÜR

Ulugün’ ün ardından açıklama yapan Deniz Ticaret Odası Kurucu Başkanı Vedat Doğsel,” Hayatın ve doğanın gereği de bir yarıştır. Bizim de yolumuz ve çizgimiz çok net diğer aday arkadaşımıza da başarılar diliyorum. Yarış güzel bir şekilde olduğu zaman zevk verir” dedi. Vedat Doğusel, “Kocaeli denizci bir kent, bir liman kenti. Kocaeli, Türkiye’nin 4’te 1’idir. Ticaretin geliştiği yerde denizcilik olur. Denizcilik bir kültürdür. Kocaeli’deki uygulayıcılar kente dışarıdan adapte olmuş. Kocaeli’de yaklaşık 210 tane aktif başkanlık dönemimde toplam 550 üyeye ulaştık. Şunun bilincindeyiz, gerçekleşen her hedef bizler için sadece limana ulaşmaktır. Zor olansa, o limanda hareket edip yeni hedeflere ve yeni ufuklara yelken açmaktır” ifadelerinde bulundu.

YÖNETİM LİSTELERİ

VEDAT DOĞUSEL’İN LİSTESİ

Selmarin Gemi İnşaa Acenteliği, AK Yatçılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Arkas Denizcilik ve Nakliyat Autoprt Liman İşletmeleri, Aygen Global Lojistik ve Gümrük Müşavirliği, Bayramoğlu İnşaat ve Nakliyat, Eryılmaz Denizcilik, EVYAP Deniz İşletmeciliği, Fener Marin Turizm, İncolab uluslararası Gözetme Servisi, Karamürsel Sualtı Sporları Kulübü, Limaş Liman İşletmeciliği, MCCL Lojistik, MSC Gemi Acenteliği, Pasifik Gemi ve Yat Acenteliği, Rota Liman Hizmetleri A.Ş., S.S. Kocaeli Bölge Su Ürünleri Kooperatifi Birliği, Sörf Birliği Gemi Turizmi inşaat Sanayi Ticaret LTD.İNŞ, Suvari Gemi Kiralama ve Acenteliği Yılmaz Sarıaslan-Pars Denizcilik

YAVUZ ULUGÜN’ÜN LİSTESİ

Melodi gemi acenteliği ve turizm işletmeciliği Yavuz Ulugün, Rıza Kınay vapur acenteliği ve İzmit şubesi, Eksposıp gemi acenteliği, Eksay denizcilik İzmit şubesi, Yachtley gemi yapım sanayi ve ticaret, Cbm tahmil tahliye liman hizmetleri nakliye inşaat turizm, Atek gözetim ekspertiz danışmanlık hizmetleri, Pelikan denizcilik lojistik dış ticaret turizm, Mbt gemi hizmetleri ticaret, Reba denizcilik hizmetleri Derince Kocaeli şubesi, Atlastrans denizcilik gemi acenteliği gemi işletmeciliği, İlya gemi acenteliği, Selen denizcilik, Nikomedya denizcilik gemi sanayi, Leybi kumanyacılık, Marmaray denizcilik hizmetleri, Odg uluslararası danışmanlık hizmetleri, Eskort Gemi acentalığı kumanyacılık, Durmaz Gemi acenteliği, Kocaeli Denizcilik Ticaret Sanayi