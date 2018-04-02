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Yemeğini kendi yapıyor

Fenilketonüri hastalığından dolayı her yemeği yiyemeyen Görkem Eldem, artık bünyesine uygun yemekleri kendisi yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, her geçen gün kendilerini geliştiriyor. Fenilketonüri hastalığından dolayı, protein ve glüten içerikli ürünleri yiyemeyen Görkem Eldem, kendi yemeğini kendisi yapıyor. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrenci olan Eldem, öğretmenlerinin verdiği eğitim sonrasında, arkadaşlarıyla birlikte yemek yemenin mutluluğunu yaşıyor.

KENDİ HAZIRLIYOR, ARKADAŞLARINA DA İKRAM EDİYOR

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğretmenleri, Görkem Eldem’in yiyebileceği ürünler hakkında PKU Derneği’nin yayınlamış olduğu bilgilere dayanarak çalışma gerçekleştirdi. Çalışma sonunda Fenilketonüri hastalarına uygun ürünlerin nasıl hazırlanacağı, öğretmenleri tarafından Görkem’e öğretildi. Şimdi Görkem, evinde ve merkezde tek başına yiyebileceği ürünleri yapabilmenin mutluluğunu yaşıyor. Ayrıca Görkem, merkezde hazırladığı yiyecekleri, arkadaşlarına da ikram etmeyi ihmal etmiyor.

CEMİL MERİÇ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

Eğitim içeriği birey ve aile odaklı bütüncül sosyal destek mantığı ile projelendirilen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim süresi bir yıl. Merkez de uygun öğrencilerin istihdamına yönelik kurs ve programlar da planlanıyor. Bu kapsamda yapılacak eğitim için İzmit, Başiskele ve Kartepe ilçeleri pilot bölge seçildi. İzmit merkezde engelli gençlere hizmet eden merkezin 48 kişilik kapasitesi bulunuyor. İzmit merkezde olması nedeniyle yakın olan komşu ilçeler Başiskele ve Kartepe’ de projeye dâhil edildi. Talep doğrultusunda eğitimler iki grupta yapılıp kapasitenin 100’e çıkartılması planlanıyor. Öğrenciler evlerinden alınıp eğitimleri sonrası tekrar evlerine bırakılıyor. Hedef yararlanıcı olarak; 17-35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda olan, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireyler belirleniyor. Ön kayıt ve kurulda değerlendirme sonrası uygun bulunan öğrenci adaylarıuyum sürecinetabi tutuluyor.

FENİLKETONÜRİ (PKU) HASTALIĞI NEDİR?

Fenilketonüri kalıtsal metabolik bir hastalıktır. Bu hastalıkla doğan çocuklar, fenilalanin amino asidini başka bir amino asit olan tirozine dönüştüremezler. Bu dönüşümü sağlayacak olan fenilalanin hidroksilaz enzimi bu hastalarda eksiktir. Fenilalanin diğer amino asitler gibi proteinin yapıtaşlarından biridir. Fenilketonürili hastalarda besinlerle alınan ve tirozine dönüştürülemeyen fenilalanin, kanda ve diğer dokularda birikir. Biriken fenilalanin geri dönüşümsüz ve ilerleyici beyin hasarına neden olur. Bu hastalığın yenidoğan tarama testi ile erken tanı ve tedavisi mümkündür. PKU kalıtsal bir hastalıktır. Hastalığın bilgisi anne ve babadan genler aracılığı ile bebeğe aktarılır. Çocuğun hasta olması için hem anne hem de babanın hastalık bilgisi için taşıyıcı olması gerekir. Taşıyıcı anne ve babadan hasta çocuk olma riski %25'tir. Türkiye fenilketonüri hastalığının en sık görüldüğü ülkeler arasındadır. Doğan her 3.000 - 4.500 çocuktan biri fenilketonürilidir. Bu oranın yüksek olması akraba evliliklerinin sık olması (5 evlilikten biri, bazı bölgelerde 3 evlilikten biri) ile ilgilidir (Kaynak: PKU Derneği).

Bugün 12:24 TSİ - Gündem

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