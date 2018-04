Sedat Topçu: Teşekkürler güzel insanlar

Çok karakterli bir futbolcu grubu ile mücadele ettiklerinin altını çizen Topçu şu ifadelere yer verdi: Uzun bir maratonun bitmesine 1 hafta kaldı. Nusretiyespor olarak Bölgesel Amatör Lig için baraj maçı oynamayı garantiledik. Güldük, üzüldük. Bir çok şey yaşadık fakat her gün her maç kendimizi yeniledik, taraflı Tarafsız herkesin takdir ettiği bir takım olduk.

BİZE GÜÇ VERDİNİZ

Büyüklerim, küçüklerim, arkadaşlarım hep şunu söyledi. “Amatörün En İyi Takımı Nusretiye”Evet, oynadığı futbolun dışında saha içi duruşu, inancı, futbolcu kalitesi ile her anlamda, cesur, efendi, kendini bilen bir takım olduk. Lig baslarken hedefimiz BAL dedik ve bu hedefe varmak için her şeyimizi sahaya koyduk. Bize güç veren, her daim yanımızda olan sevdiklerimize ve güzel insanlara sonsuz teşekkür ediyorum.