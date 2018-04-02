Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:30 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:32 TSİ )

Sedat Topçu: Teşekkürler güzel insanlar

Süper Amatör Play-Off Grubu’nda İlimtepe’yi 2-1 mağlup ederek BAL baraj maçı oynamaya hak kazanan Nusretiyespor’da genç ve başarılı teknik adam Sedat Topçu duygusal bir konuşma yaptı.

Çok karakterli bir futbolcu grubu ile mücadele ettiklerinin altını çizen Topçu şu ifadelere yer verdi: Uzun bir maratonun bitmesine 1 hafta kaldı. Nusretiyespor olarak Bölgesel Amatör Lig için baraj maçı oynamayı garantiledik. Güldük, üzüldük. Bir çok şey yaşadık fakat her gün her maç kendimizi yeniledik, taraflı Tarafsız herkesin takdir ettiği bir takım olduk.

BİZE GÜÇ VERDİNİZ

Büyüklerim, küçüklerim, arkadaşlarım hep şunu söyledi. “Amatörün En İyi Takımı Nusretiye”Evet, oynadığı futbolun dışında saha içi duruşu, inancı, futbolcu kalitesi ile her anlamda, cesur, efendi, kendini bilen bir takım olduk. Lig baslarken hedefimiz BAL dedik ve bu hedefe varmak için her şeyimizi sahaya koyduk. Bize güç veren, her daim yanımızda olan sevdiklerimize ve güzel insanlara sonsuz teşekkür ediyorum.

Bugün 12:30 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Samuel Eto'a Cumhurbaşkanlığına mı aday? mask
Samuel Eto'a Cumhurbaşkanlığına mı aday?
Er Meydanı eylülde açılıyor mask
Er Meydanı eylülde açılıyor
Gölcük, Turgutlu’dan eli boş döndü: 1-0 mask
Gölcük, Turgutlu’dan eli boş döndü: 1-0
Perilerin gücü lidere yetmedi: 52-65 mask
Perilerin gücü lidere yetmedi: 52-65
Yenidoğan Serdar, 10 kişiyle kazandı mask
Yenidoğan Serdar, 10 kişiyle kazandı
Birlik lige veda etti: 1-6 mask
Birlik lige veda etti: 1-6
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Annesinden 6 saat sonra yaşamını yitirdi mask
Annesinden 6 saat sonra yaşamını yitirdi
Televizyon alan ailenin başına gelmeyen kalmadı mask
Televizyon alan ailenin başına gelmeyen kalmadı
Her evde var! Kombilerde 21 Nisan'da yeni döneme geçiliyor mask
Her evde var! Kombilerde 21 Nisan'da yeni döneme geçiliyor
Pazartesi borcunuzu sildirmeyi unutmayın! mask
Pazartesi borcunuzu sildirmeyi unutmayın!
Haydar Akar, yolsuzluğu detaylarıyla açıkladı! mask
Haydar Akar, yolsuzluğu detaylarıyla açıkladı!
Çöp ev, anne ve kızına mezar oldu mask
Çöp ev, anne ve kızına mezar oldu

GALERİ

Şenola Derbent şenola! mask
Şenola Derbent şenola!
Bedriye Hanım, Fransa’da dünya birinciliği için yarışacak mask
Bedriye Hanım, Fransa’da dünya birinciliği için yarışacak
Sanata Bulaşanlardan muhteşem resim sergisi mask
Sanata Bulaşanlardan muhteşem resim sergisi
Meral Akşener, iktidarı TOPA TUTTU! mask
Meral Akşener, iktidarı TOPA TUTTU!
Devasa TIR görenleri hayrete düşürdü! mask
Devasa TIR görenleri hayrete düşürdü!
Kocaelispor - Cizrespor maçından kareler... mask
Kocaelispor - Cizrespor maçından kareler...
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL