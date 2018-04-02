Yıldırım, küçük ve genç çocukları bir arada toplayıp onların Kocaeli Salon Sporları Kulübü bünyesi altında boks ve uzak doğu sporları öğrenmelerini sağlıyor. Çok sayıda çocuğu sosyalleştiren ve çocukların enerjilerini spor yaptırarak atmalarını sağlayan İsmail Yıldırım kısa zamanda sporcu sayısını 100’e ulaştırdı. Küçük bir spor salonunda haftanın 3 günü antrenman yapan çocuklar da Ak Parti Meclis Üyesi adayı Yıldırım’a katkılarından ötürü teşekkür ediyor.
Bugün 12:32 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:33 TSİ )
Sağ ol, var ol İsmail abi!
İzmit Bekirpaşa bölgesinin sevilen ve sayılan simalarından Boks Antrenörü İsmail Yıldırım, bölgesine sportif anlamda çok önemli bir hizmet veriyor.
Bugün 12:32 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz