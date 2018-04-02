Sağ ol, var ol İsmail abi!

Yıldırım, küçük ve genç çocukları bir arada toplayıp onların Kocaeli Salon Sporları Kulübü bünyesi altında boks ve uzak doğu sporları öğrenmelerini sağlıyor. Çok sayıda çocuğu sosyalleştiren ve çocukların enerjilerini spor yaptırarak atmalarını sağlayan İsmail Yıldırım kısa zamanda sporcu sayısını 100’e ulaştırdı. Küçük bir spor salonunda haftanın 3 günü antrenman yapan çocuklar da Ak Parti Meclis Üyesi adayı Yıldırım’a katkılarından ötürü teşekkür ediyor.