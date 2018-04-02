Hakemler kahvaltıda buluştu

TFFHGD Kocaeli Şubesi üyeleri kahvaltı programında bir araya geldi. Dernek yönetimin organize ettiği kahvaltıya İl Hakem Kurulu Başkanı Ersin Yıldırım, İzmit İlçe Spor Müdürü Turgay Bulut, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, Futbol Saha Komiserleri Kocaeli Şubesi Dernek Başkanı Süleyman Karadaş, KASKF Müdürü Celal Güreşen, TFFHGD genel merkez yönetim kurulu üyesi Mecit Keskin, A Klasman Hakemi Alper Çetin, Turkuaz futbol turnuvası organizatörü Oktay Kocatekin, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü gözlemci Bekir Yümnü, atletizm antrenörü Turgut Demirkıran, hakemler ve gözlemciler katıldı.

BAŞKAN KURT'TAN TEŞEKKÜR

Kahvaltı davetine katılanlara teşekkür eden TFFHGD Kocaeli Şube Başkanı Avukat Özhan Kurt, "Amacımız birlik ve beraberlik içinde olmak ve kaynaşmaktı. Birbirimizi daha yakından tanımak için bu tür etkinlikler yapıyoruz. Rahatsız olan KASFK Başkanı Murat Aydın ve işleri nedeniyle gelemeyen Gençlik Sor Hizmetleri Müdürü Muzaffer Çintimar ile MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu hepinize selamlarını ilettiler. Dernek olarak her zaman hakemlerimizin yanınızdayız" dedi. Hakemler derneğinin 300 üyesi bulunurken, 34 hakem de klasman hakemi olarak görev yapıyor.