Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:34 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:37 TSİ )

Hakemler kahvaltıda buluştu

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kocaeli Şubesi üyeleri, Seka Park'ta bulunan Antikkapı Seka Sahil Deniz Restaurant'ta kahvaltı programında bir araya geldi.

TFFHGD Kocaeli Şubesi üyeleri kahvaltı programında bir araya geldi. Dernek yönetimin organize ettiği kahvaltıya İl Hakem Kurulu Başkanı Ersin Yıldırım, İzmit İlçe Spor Müdürü Turgay Bulut, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, Futbol Saha Komiserleri Kocaeli Şubesi Dernek Başkanı Süleyman Karadaş, KASKF Müdürü Celal Güreşen, TFFHGD genel merkez yönetim kurulu üyesi Mecit Keskin, A Klasman Hakemi Alper Çetin, Turkuaz futbol turnuvası organizatörü Oktay Kocatekin, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü gözlemci Bekir Yümnü, atletizm antrenörü Turgut Demirkıran, hakemler ve gözlemciler katıldı.

BAŞKAN KURT'TAN TEŞEKKÜR

Kahvaltı davetine katılanlara teşekkür eden TFFHGD Kocaeli Şube Başkanı Avukat Özhan Kurt, "Amacımız birlik ve beraberlik içinde olmak ve kaynaşmaktı. Birbirimizi daha yakından tanımak için bu tür etkinlikler yapıyoruz. Rahatsız olan KASFK Başkanı Murat Aydın ve işleri nedeniyle gelemeyen Gençlik Sor Hizmetleri Müdürü Muzaffer Çintimar ile MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu hepinize selamlarını ilettiler. Dernek olarak her zaman hakemlerimizin yanınızdayız" dedi. Hakemler derneğinin 300 üyesi bulunurken, 34 hakem de klasman hakemi olarak görev yapıyor.

Bugün 12:34 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Samuel Eto'a Cumhurbaşkanlığına mı aday? mask
Samuel Eto'a Cumhurbaşkanlığına mı aday?
Er Meydanı eylülde açılıyor mask
Er Meydanı eylülde açılıyor
Gölcük, Turgutlu’dan eli boş döndü: 1-0 mask
Gölcük, Turgutlu’dan eli boş döndü: 1-0
Perilerin gücü lidere yetmedi: 52-65 mask
Perilerin gücü lidere yetmedi: 52-65
Yenidoğan Serdar, 10 kişiyle kazandı mask
Yenidoğan Serdar, 10 kişiyle kazandı
Birlik lige veda etti: 1-6 mask
Birlik lige veda etti: 1-6
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Annesinden 6 saat sonra yaşamını yitirdi mask
Annesinden 6 saat sonra yaşamını yitirdi
Televizyon alan ailenin başına gelmeyen kalmadı mask
Televizyon alan ailenin başına gelmeyen kalmadı
Her evde var! Kombilerde 21 Nisan'da yeni döneme geçiliyor mask
Her evde var! Kombilerde 21 Nisan'da yeni döneme geçiliyor
Pazartesi borcunuzu sildirmeyi unutmayın! mask
Pazartesi borcunuzu sildirmeyi unutmayın!
Haydar Akar, yolsuzluğu detaylarıyla açıkladı! mask
Haydar Akar, yolsuzluğu detaylarıyla açıkladı!
Çöp ev, anne ve kızına mezar oldu mask
Çöp ev, anne ve kızına mezar oldu

GALERİ

Şenola Derbent şenola! mask
Şenola Derbent şenola!
Bedriye Hanım, Fransa’da dünya birinciliği için yarışacak mask
Bedriye Hanım, Fransa’da dünya birinciliği için yarışacak
Sanata Bulaşanlardan muhteşem resim sergisi mask
Sanata Bulaşanlardan muhteşem resim sergisi
Meral Akşener, iktidarı TOPA TUTTU! mask
Meral Akşener, iktidarı TOPA TUTTU!
Devasa TIR görenleri hayrete düşürdü! mask
Devasa TIR görenleri hayrete düşürdü!
Kocaelispor - Cizrespor maçından kareler... mask
Kocaelispor - Cizrespor maçından kareler...
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL