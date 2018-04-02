KSO'da Zeytinoğlu rakipsiz!

Kocaeli Sanayi Odası’nda kongre heyecanı bugün itibariyle başladı. Mevcut başkan Ayhan Zeytinoğlu üçüncü dönemi için tekrar aday olurken bugün komite seçimi gerçekleştirildi. Kocaeli Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen komite seçiminde 36 komite için 9 sandık kurulurken 32. komite hariç bütün komiteler tek liste olarak seçime girdi.

72 MECLİS ÜYESİ SEÇİLDİ

KSO’nın sergi ve kokteyl salonunda gerçekleşen seçimde her komiteden 2’şer meclis üyesi belirlendi. Böylece 36 komitenin bulunduğu Kocaeli Sanayi Odası’nda toplam 68 olan meclis üyesi sayısı 72’ye yükseldi. Seçimler oda binasında sabah 09.00’da başlarken oy kullanma işlemi ise saat 17.00’de sona erdi.

9 NİSAN’DA BAŞKAN SEÇİLECEK

Komite seçimlerinin ardından 6-8 Nisan’da komite başkan ve yardımcıları seçilecek, 9 Nisan Pazartesi günü meclis üyeleri toplanarak meclis başkanı, yardımcıları ve yönetim kurulu başkanıyla 10 kişilik yönetim kurulu üyelerini seçecek. KSO’daki seçimlerin kesin sonuçları 13 Nisan Cuma günü açıklanacak. Gerçekleşen seçimde 36 komitenin 35’i tek liste ile seçimlere girerken 32’ci Cam ve Seramik sanayi grubunda iki liste olduğu görüldü. Yıldız Can Sanayi A.Ş ile Temka Cam İnş. Metal Nak. A.Ş Sarı listede yer alırken, Sar Cam Turizm şirketi ile Işık Plastik Sanayi’de Mavi listede yer alarak seçime girdi.

ZEYTİNOĞLU VE TUĞRUL OYUNU KULLANDI

Mevcut başkan Ayhan Zeytinoğlu, 2 no'lu sandıkta oy kullanma işlemini tamamladı. Sanayi Odası meclis başkanı Tahsin Tuğrul ise 18 no'lu sandıkta oyunu kullandı.

LİSTELER

1.KOMİTE

Aypet Ayhanlar Petrol

Er Kömür Pazarlama

Süper Enerji Madencilik

Akyıldız Mıcır Sanayi

Alyak Katı Yakıt Pazarlama

2.KOMİTE

Zeytinoğlu Yem Tarım Sanayi Endüstri

Namet Gıda

Çayırova Süt

Körfez Yem

Günpaş Otomotiv

3.KOMİTE

Özcan Pişmaniye

Sahan Yemek

AŞ-San Gıda

Susam Yemek Dünyas

Yıldız Can Pişmaniye

4.KOMİTE

MÜpa Tarım

Fritolay Gıda

Mehmet Oktay

Göçmen Börek

Manav Soğuk Hava

5.KOMİTE

Loteks Tekstil

Han Halı

VİP Giyim

Marmara Brode Gipür

Metraco İthalat

6.KOMİTE

Apel Ahşap

Yavuzlar Ağaç İnşaat

Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi

Alternatif Orman Ürünleri

Cafer Özgen

7.KOMİTE

Ulusoy Kağıt

Kartonsan

Fors Kağıtçılık

Sentez Grup

Gölcük Haber Gazetesi

8.KOMİTE

Türkiye Petrol Rafineleri

Petro Yağ

Belgin Madeni Yağlar

Aygaz Anonim

Ergaz Sanayi ve Ticaret

9.KOMİTE

DYO Boya

Teknocoat Boya

Polisan

Sun Chemical

Marshall Boya

10. KOMİTE

Polisan

Fute Itriyat Gıda

Türk Henkel

BASF Türk Kimya

Hayat Kimya

11.KOMİTE

Özel Akademi

İgsaş İstanbul Gübre

Onko İlaç Sanayi

MATSAN İç ve Dış Ticaret

Adalar Kimya Sanayi

12.KOMİTE

ÖZ KA lastik

Tekno Kauçuk

PİMTAŞ Plastik

PROMETEON Türkiye

Üstün Pen

13.KOMİTE

Has Çelik

KİMAŞ Plastik

Kabin Sistemleri

GÜÇSAN plastik

Elvanlar Plastik

14.KOMİTE

Nuh Beton Hereke

Nuh Beton Köseköy

KNAUF İnşaat

Kavanlar Beton

İZOCAM Ticaret

15.KOMİTE

Diler Demir Çelik

Çolakoğlu Meteurji

İzmit Makine

Sıddık Kardeşler

Bekap Metal

16.KOMİTE

Yücel Boru

Kalibre Boru

BEKAERT İzmit

BMS

ALVE Çelik

17.KOMİTE

Cryocan Basıçlı Kaplart

Sami Soybaş

Tekfen İmalat

Şükrü Türedi

Volkan Özön

18.KOMİTE

Sarkuysan Elektrik

ALTAŞ Alüminyum

GALMAK Alüminyum

Sağlam Metal

Doğuş Alüminyum

19.KOMİTE

Evren Zincir İmalat

ENKA Civa İmalat

TEKİŞ Teknik

TELFORM Kelepçe

Mauser Amblaj

20.KOMİTE

Ertuğ Reklam

BİMSER Çözüm

Logo Yazılım

Sinanoğlu Isı

POLFORN Fotoğram

21.KOMİTE

KONDAŞ

VLE elektronik

Trans Can

Sönmez Transformatör

Schneıder Enerji

22.KOMİTE

Form Makine

MAPSİS Metal

GÜrdesan

Ruko Delici

Ortaklar Hidrolik

23.KOMİTE

Hidropar Hareket

TÜRBOSAN

Sistem Teknik

Arçelik LG Klima

Acar Teknoloji

24.KOMİTE

Ford Otomotiv

Çiftel Elektromekanik

Anadolu ISUZU

PİMSA Otomotiv

Alba Plastik

25.KOMİTE

Kocaeli Kaya Satış

Haldız İnşaat

Es İnşaat

Öztorun Oto

Yachtley Gemi

26.KOMİTE

Efe Mobilya

KOCSAN Ahşap

Selçuk Erşeker

Hüseyin Eren

Hülür Otman Ürünleri

27.KOMİTE

İZAYDAŞ

ÇEMSAN çelik

ATY Çevre

Uğur Metal

Entek Elektrik

28.KOMİTE

Pekdmeir İnşaat

Ekcan Mimarlık

Beta Mühendislik

Aysel İnşaat

SÜKA Mühendislik

29.KOMİTE

ÖZ Asansör

Elbey Lojistik

Gültaş Hafriyat

Erbay Alüminyum

30.KOMİTE

BAŞOLSAN Makine

UZER Makine

GÜRTAŞ Metal

Gazi Metal

MİKROSAN

31.KOMİTE

İlka Plastik

Güvenel Plastik

PACK&Net Amblaj

Aksedef Plastik

Gezer Endüsti

32.KOMİTE (İKİ AYRI LİSTE VAR)

MEVCUT YÖNETİMİN DESTEKLEDİĞİ-MAVİ LİSTE

SARCAM Sanayi

Işık Plastik

CHRYSO-Kat

Sahra Cam

İkizler Toprak

KARŞI LİSTE-SARI LİSTE

Yıldız Cam

TEMKA Cam

Aktuğlu Toprak

Durucam

Yeni Emek Tuğla

33.KOMİTE

Çolakoğlu Meteurji

ASSAN Alüminyum

Demisaş Döküm

Körfez Döküm

Anadolu Döküm

34.KOMİTE

Üner Plastik

Dow Türkiye Kimya

NUHPOL Polümer

Salman Plastik

ROHM And Hass

35.KOMİTE

Kartal Bombe

Haseller Çelik

Hasnur Çelik

Erman Saç

Akyüzlü Dövme

36.KOMİTE

Akın Metal

Kale Balata

Kanca El

ARK Pres

Ulus Metal