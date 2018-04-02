KSO'da Zeytinoğlu rakipsiz!

Kocaeli Sanayi Odası’nda kongre heyecanı bugün itibariyle başladı. Mevcut başkan Ayhan Zeytinoğlu üçüncü dönemi için tekrar aday olurken bugün komite seçimi gerçekleştirildi. Kocaeli Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen komite seçiminde 36 komite için 9 sandık kurulurken 32. komite hariç bütün komiteler tek liste olarak seçime girdi.
72 MECLİS ÜYESİ SEÇİLDİ
KSO’nın sergi ve kokteyl salonunda gerçekleşen seçimde her komiteden 2’şer meclis üyesi belirlendi. Böylece 36 komitenin bulunduğu Kocaeli Sanayi Odası’nda toplam 68 olan meclis üyesi sayısı 72’ye yükseldi. Seçimler oda binasında sabah 09.00’da başlarken oy kullanma işlemi ise saat 17.00’de sona erdi.
9 NİSAN’DA BAŞKAN SEÇİLECEK
Komite seçimlerinin ardından 6-8 Nisan’da komite başkan ve yardımcıları seçilecek, 9 Nisan Pazartesi günü meclis üyeleri toplanarak meclis başkanı, yardımcıları ve yönetim kurulu başkanıyla 10 kişilik yönetim kurulu üyelerini seçecek. KSO’daki seçimlerin kesin sonuçları 13 Nisan Cuma günü açıklanacak. Gerçekleşen seçimde 36 komitenin 35’i tek liste ile seçimlere girerken 32’ci Cam ve Seramik sanayi grubunda iki liste olduğu görüldü. Yıldız Can Sanayi A.Ş ile Temka Cam İnş. Metal Nak. A.Ş Sarı listede yer alırken, Sar Cam Turizm şirketi ile Işık Plastik Sanayi’de Mavi listede yer alarak seçime girdi.
ZEYTİNOĞLU VE TUĞRUL OYUNU KULLANDI
Mevcut başkan Ayhan Zeytinoğlu, 2 no'lu sandıkta oy kullanma işlemini tamamladı. Sanayi Odası meclis başkanı Tahsin Tuğrul ise 18 no'lu sandıkta oyunu kullandı.
LİSTELER
1.KOMİTE
Aypet Ayhanlar Petrol
Er Kömür Pazarlama
Süper Enerji Madencilik
Akyıldız Mıcır Sanayi
Alyak Katı Yakıt Pazarlama
2.KOMİTE
Zeytinoğlu Yem Tarım Sanayi Endüstri
Namet Gıda
Çayırova Süt
Körfez Yem
Günpaş Otomotiv
3.KOMİTE
Özcan Pişmaniye
Sahan Yemek
AŞ-San Gıda
Susam Yemek Dünyas
Yıldız Can Pişmaniye
4.KOMİTE
MÜpa Tarım
Fritolay Gıda
Mehmet Oktay
Göçmen Börek
Manav Soğuk Hava
5.KOMİTE
Loteks Tekstil
Han Halı
VİP Giyim
Marmara Brode Gipür
Metraco İthalat
6.KOMİTE
Apel Ahşap
Yavuzlar Ağaç İnşaat
Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi
Alternatif Orman Ürünleri
Cafer Özgen
7.KOMİTE
Ulusoy Kağıt
Kartonsan
Fors Kağıtçılık
Sentez Grup
Gölcük Haber Gazetesi
8.KOMİTE
Türkiye Petrol Rafineleri
Petro Yağ
Belgin Madeni Yağlar
Aygaz Anonim
Ergaz Sanayi ve Ticaret
9.KOMİTE
DYO Boya
Teknocoat Boya
Polisan
Sun Chemical
Marshall Boya
10. KOMİTE
Polisan
Fute Itriyat Gıda
Türk Henkel
BASF Türk Kimya
Hayat Kimya
11.KOMİTE
Özel Akademi
İgsaş İstanbul Gübre
Onko İlaç Sanayi
MATSAN İç ve Dış Ticaret
Adalar Kimya Sanayi
12.KOMİTE
ÖZ KA lastik
Tekno Kauçuk
PİMTAŞ Plastik
PROMETEON Türkiye
Üstün Pen
13.KOMİTE
Has Çelik
KİMAŞ Plastik
Kabin Sistemleri
GÜÇSAN plastik
Elvanlar Plastik
14.KOMİTE
Nuh Beton Hereke
Nuh Beton Köseköy
KNAUF İnşaat
Kavanlar Beton
İZOCAM Ticaret
15.KOMİTE
Diler Demir Çelik
Çolakoğlu Meteurji
İzmit Makine
Sıddık Kardeşler
Bekap Metal
16.KOMİTE
Yücel Boru
Kalibre Boru
BEKAERT İzmit
BMS
ALVE Çelik
17.KOMİTE
Cryocan Basıçlı Kaplart
Sami Soybaş
Tekfen İmalat
Şükrü Türedi
Volkan Özön
18.KOMİTE
Sarkuysan Elektrik
ALTAŞ Alüminyum
GALMAK Alüminyum
Sağlam Metal
Doğuş Alüminyum
19.KOMİTE
Evren Zincir İmalat
ENKA Civa İmalat
TEKİŞ Teknik
TELFORM Kelepçe
Mauser Amblaj
20.KOMİTE
Ertuğ Reklam
BİMSER Çözüm
Logo Yazılım
Sinanoğlu Isı
POLFORN Fotoğram
21.KOMİTE
KONDAŞ
VLE elektronik
Trans Can
Sönmez Transformatör
Schneıder Enerji
22.KOMİTE
Form Makine
MAPSİS Metal
GÜrdesan
Ruko Delici
Ortaklar Hidrolik
23.KOMİTE
Hidropar Hareket
TÜRBOSAN
Sistem Teknik
Arçelik LG Klima
Acar Teknoloji
24.KOMİTE
Ford Otomotiv
Çiftel Elektromekanik
Anadolu ISUZU
PİMSA Otomotiv
Alba Plastik
25.KOMİTE
Kocaeli Kaya Satış
Haldız İnşaat
Es İnşaat
Öztorun Oto
Yachtley Gemi
26.KOMİTE
Efe Mobilya
KOCSAN Ahşap
Selçuk Erşeker
Hüseyin Eren
Hülür Otman Ürünleri
27.KOMİTE
İZAYDAŞ
ÇEMSAN çelik
ATY Çevre
Uğur Metal
Entek Elektrik
28.KOMİTE
Pekdmeir İnşaat
Ekcan Mimarlık
Beta Mühendislik
Aysel İnşaat
SÜKA Mühendislik
29.KOMİTE
ÖZ Asansör
Elbey Lojistik
Gültaş Hafriyat
Erbay Alüminyum
30.KOMİTE
BAŞOLSAN Makine
UZER Makine
GÜRTAŞ Metal
Gazi Metal
MİKROSAN
31.KOMİTE
İlka Plastik
Güvenel Plastik
PACK&Net Amblaj
Aksedef Plastik
Gezer Endüsti
32.KOMİTE (İKİ AYRI LİSTE VAR)
MEVCUT YÖNETİMİN DESTEKLEDİĞİ-MAVİ LİSTE
SARCAM Sanayi
Işık Plastik
CHRYSO-Kat
Sahra Cam
İkizler Toprak
KARŞI LİSTE-SARI LİSTE
Yıldız Cam
TEMKA Cam
Aktuğlu Toprak
Durucam
Yeni Emek Tuğla
33.KOMİTE
Çolakoğlu Meteurji
ASSAN Alüminyum
Demisaş Döküm
Körfez Döküm
Anadolu Döküm
34.KOMİTE
Üner Plastik
Dow Türkiye Kimya
NUHPOL Polümer
Salman Plastik
ROHM And Hass
35.KOMİTE
Kartal Bombe
Haseller Çelik
Hasnur Çelik
Erman Saç
Akyüzlü Dövme
36.KOMİTE
Akın Metal
Kale Balata
Kanca El
ARK Pres
Ulus Metal
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz