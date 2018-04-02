Sinir krizi geçiren genç çatıya çıktı!

İzmit Gültepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde önceki gün meydana gelen olayda cadde üzerinde yürümekte olan yeğenlerine az daha bir otomobilin çarpacak olması nedeniyle sinirlenen ve araç sürücüsü ile tartışan 28 yaşındaki E.D, çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Aynı genç bugün sabah saatlerinde sinir krizi geçirerek ikamet ettiği 5 katlı binanın çatısına çıktı. Yakınları hemen itfaiye, polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler bölgede önlem aldığı sırada çatıya çıkan E.D isimli gencin yakınları bir anda kendisini yakaladı. İkna edilerek çatıdan indirilen E.D. sağlık ekiplerinin kontrolünden geçtikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. E.D'nin bir gün önce yeğenler için tartıştığı şahıs tarafından telefonla aranıp hakaret edilerek, tehditlerde bulunulması nedeniyle sinir krizi geçirdiği ileri sürüldü.