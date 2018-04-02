28 yaşındaki Bayram kalbine yenildi

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Sabit Barış Sokak adresinde ikamet eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi emeklisi Hüsamettin Özkol ile ev hanımı Fatma Özkol’un 5 çocuğundan biri olan Bayram Özkol (28) önceki gün İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde bulunan bir arkadaşının iş yerine ziyarete gitti. Özkol, iddiaya göre burada aniden fenalaştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Özkol’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ölümün şüpheli bulunması nedeniyle olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme işlemlerinin ardından Özkol’un cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmit Kent Mezarlığı Morguna kaldırıldı. Serbest çalışan Bayram Özkol’un cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Bayram Özkol’un geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öne sürülürken cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseköy Merkez Mezarlığında toprağa verildi.