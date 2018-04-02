Ova mı Derince mi? Müthiş yarış!

Belediye Derince ise sahasında Bornova Yeşilovaspor’u 3-1’lik skorla geçti.

İKİLİ AVERAJDA DERİNCE İYİ

İki takım da aldıkları galibiyetlerin ardından puanını 42’ye çıkardı. Baraj maçı oynamak istemeyen iki takım da son hafta oynayacağı maçları kazanmak istiyor. İkiliaverajda Derince ekibi iyi. Belediye Derince son maçında ligden düşen Balya Belediyespor’a konuk olacak, Çayırovaspor’un rakibi ise iddiası kalmayan Modafen olacak. İki takımın da maçları kazanacağı ve baraj maçını Çayırovaspor’un oynayacağı öngörülüyor.

GEBZE İŞİ UZATTI

9. Grup’ta mücadele eden Gebzespor deplasmanda Bursa Zaferspor’a 3-2 mağlup olurken, Niko kırmızı kart gördü. İkinci sıradaki Maltepe, Karasu deplasmanından 9-0 galip döndü ve farkı 1’e indirdi. Gebze son maçında sahasında Sapanca Gençlik’i konuk edecek. Ligden düşen Sapanca ekibinin hiçbir iddiası yok. Doğantepespor ise Sapanca Gençlik’e deplasmanda 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Başiskele temsilcisi Süper Play-Off’tan gelecek olan rakibini bekliyor.