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Down sendromlu çocuğunu aldırmak isteyen kadın hayatını kaybetti

5 aylık Down sendromlu çocuğunu aldırmak için hastanede yatan İlknur Özcan’a ilaçla düşük yaptırmak istendi. Ancak, düşük yapamayan genç kadın 4 gün acılar içinde kıvranarak, hayatını kaybetti.

Korkunç olay, İstanbul'da bir hastanedeseptik servisinde meydana geldi. İkinci çocuklarını bekleyen İlknur Özcan, hamileliğinin 4. ayında eşi Ömer Özcan ile doktor kontrolüne gitti. Yapılan tetkiklerin ardından bebeğin Down sendromlu olabileceğinden şüphelenen ailenin doktoru, onları eğitim ve araştırma hastanesinegönderdi. Genç kadının karnından alınan sıvı incelendiğinde bebeğin yüzde 99.9 oranında down sendromlu olduğu ortaya çıktı.

ÖZCAN AİLESİ BEBEKLERİNİ ALDIRMAYA KARAR VERDİ, HEYET RAPORU ÇIKARILDI

Bir kız çocuğu sahibi olan Özcan ailesi, bebeklerini aldırmaya karar verdiler.Düşük yapılabilmesi için hastaneden çıkacak heyet raporunu beklemeye başladılar. Bu arada anne karnındaki bebek 5 aylık olmuştu. Hastane yönetimi tarafından heyet raporunun hazırlanmasının ardından Özcan çiftine ilaçla düşük yönteminin uygulanacağı söylendi.

“DÜŞÜK SIRASINDA AĞRILAR NORMAL”

İlknur Özcan’ı hastanenin septik bölümünde bir odaya yatırdılar. Koluna bağladıkları serumla düşük yapması için ilaç vermeye başladılar. İkinci gün ilacın dozu daha da arttırıldı. İlknur Özcan’ın ağrıları giderek artıyordu. Özcan ailesi, doktor ve hemşireye bu artan ağrıları sorduklarında, düşük sırasında verilen ilaç nedeniyle bu ağrıların olmasının normal olduğu cevabını alıyorlardı.

4. GÜNDE ACILAR İÇİNDE ÖLDÜ

3. güne gelindiğinde genç kadın hala düşük yapmamış, acı içinde kıvranıyordu. Ömer Özcan, eşinin çektiği acıya dayanamıyordu. Eşiyle ilgilenilmediğini düşünerek, hastaneden çıkartmak istedi. Ancak, bu çok tehlikeliydi. 4. gün sabaha karşı İlknur Özcan, uykuya dalmıştı. Yanında refakatçi olarak eşinin kız kardeşi bulunuyordu. Ömer Özcan’ın kız kardeşi sabaha karşı 06.00’da uyandığında İlknur Özcan, hayatını kaybetmişti. Düşükte gerçekleşmemişti.

YARGITAY’DAN SORUŞTURMAYA İZİN

Ömer Özcan, eşinin ölümünde ihmal olduğunu düşünüyordu. Ancak, olayın şokuyla 3 gün sonra otopsi yaptırmadan İlknur Özcan’ın cenazesini alarak, İzmit’te defnetti. Özcan, eşinin ölümünden 2 ay sonra olayda ihmalleri olanların cezalandırılması için avukatı aracılığıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün hazırladığı rapor neticesinde hastanenin septik servisinde görevli Kadın Doğum Uzmanı S.P ile hemşire M.V’nin olayda ihmalleri olabileceği belirtildi. Dosya, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığında üç ayrı savcı değiştirdi. Savcılık, doktor ve hemşire hakkında dava açılmaması yönündeki görüşünü Bakırköy 6. Sulh Ceza Mahkemesi’ne bildirdi. Mahkeme de doktor ve hemşire hakkında inceleme başlatmayarak, dosya hakkında takipsizlik kararı verdi. Ömer Özcan, bu defa avukatı aracılığıyla Yargıtay’a başvurdu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi geçtiğimiz günlerde verdiği kararla, olayda ihmalleri olduğu iddia edilen Kadın Doğum Uzmanı S.P ile hemşire M.V’nin yargılanmasının önünü açtı. Kaynak: Milliyet

Bugün 13:59 TSİ - Gündem

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