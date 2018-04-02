Gölcüklü esnaf yolda yürürken fenalaştı, hastanede öldü

Gölcük'ün tanınan ve sevilen esnaflarında Özkaya Ticaret'in sahibi Bayram Özkaya (48) Değirmendere Merkez Camii önünde bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin durumu görmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve bir kız çocuğu babası olan Bayram Özkaya’nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a gönderildi.