Gölcük'ün tanınan ve sevilen esnaflarında Özkaya Ticaret'in sahibi Bayram Özkaya (48) Değirmendere Merkez Camii önünde bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin durumu görmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve bir kız çocuğu babası olan Bayram Özkaya’nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a gönderildi.
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Gölcüklü esnaf yolda yürürken fenalaştı, hastanede öldü
Gölcük’ün sevilen esnaflarından, Özkaya Ticaret’in sahibi Bayram Özkaya, dün akşam hayatını kaybetti.
Bugün 14:10 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz