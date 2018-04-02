İlhan Bayram, il başkanlarına sunum yaptı

İl Başkanları aylık toplantılarını gerçekleştirdikten sonra Vali Hüseyin Aksoy ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’ı ziyaret etti. Başkanlar İlhan Bayram’dan Umuttepe’ye yapılması gündemde olan katı atık yakma tesisine dair bilgilendirme sunumu aldı. Sunumda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram Gölcük ve Başiskele’ye aktarma istasyonları yapacaklarının altını çizerek, “Dilovası düzenli depolama sahası kapatıldı. 1 yıllık bir yerimiz var. Bunu yeni tesis yapılana kadar katı atık bertarafını uygun bir şekilde yapacak yer arıyoruz. Çevre bakanlığının Kocaeli için öngördüğü sistem katı atık yakma tesisidir. Burada yer dar, diğer alternatiflerin yetersiz kaldığı bir yer. Avrupa ülkeleri çöpü kaynağında ayırıyorlar, çöp olarak kalandan devlet para alıyor. Türkiye’de bunu uygulayın korsan çöp depoları oluşur.

GİZLİ SAKLI BİR ŞEY DEĞİL

“Kocaeli’de yıllık çöp miktarı 650 bin ton” diyen Bayram diğer ülkelerden örnekler vererek, “Konuyla ilgili KOÜ, İTÜ ve GTÜ ile görüşüldü. Gizli saklı bir şey değil bu. Çevre mühendisleri odasına bu tesis anlatıldı. Akademisyenlere, sivil toplum kuruluşları, ilçe belediye başkanları, gazeteciler Viyana’daki tesisi gidip incelediler. Üniversiteler raporlarını sundu” dedi. Yer seçim kriterlerini açıklayan Bayram “Nüfus yoğunluğu, su havzaları, mülkiyet durumu, taşıma maliyetleri ve trafik yükü, yerleşim yerlerine uzaklık ve topografik yapıya bakılarak karar verildi. Bu tesisin maliyeti yaklaşık 350 milyon dolar. Ben geldiğim günden bu yana finans teminiyle uğraşıyorum” şeklinde konuştu.

SABIKALI BİR BELEDİYE DEĞİLİZ

“Katı atık yakma tesisini Ayvazca Mevkii’ne yapacağız” diyen İlhan Bayram, “Fabrikanın toplam alanı 28 bin metrekare ama biz 20 hektarlık bir alan tahsis ettik. Ormandan tahsis edilen alanın yaklaşık 10’da birine fabrika kurulacak. Orası bugünkün den daha yeşil olacak. Şu kadar ağaç gidecek denilen yer makilik bir alan. Söktüğümüz her ağaç için 50 ağaç dikeceğiz. Biz ağaç konusunda sabıkalı bir belediye değiliz. Kocaeli’nin çeşitli bölgelerine 8 milyon ağaç dikmişiz. Biz şu anda dördüncü aşamadayız. İhale süreciyle birlikte toplam 8 aşamayı gerçekleştireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

SÜRECİ TİTİZLİKLE YÜRÜTÜYORUZ

Bayram sözlerini, “Önümüzde ihale sürecine kadar en az 1 sene var. Bana bunun siyasi bir iş olmadığı bunda bir gün dahi gecikme olmaması gerektiği söylendi. Ben mühendisim zaten. Teknik olarak incelerim, geri kalanı taktiktir. Bu tesisi inşa etmek zorundayız. Kentimizin ortak bir ihtiyacıdır. En ileri standartlarda katı atıktan enerji üretim tesisinde yenilenebilir 50 MW enerji üretimi ile ekonomiye kaynak sağlanacak. 100 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak kapasitede bir tesis olacak. Süreci titizlikle yürütüyoruz” ifadeleriyle sonlandırdı.