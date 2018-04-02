5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

İzmit Karabaş Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, annesi ve yanında bulunan kardeşi ile dolaşmakta olan 5 yaşındaki Suriye uyruklu Kasım Muhammet El Halef isimli çocuk, aniden yola fırladı. Bu esnada Ali R.E idaresinde olan ve yavaş bir şekilde seyreden otomobil yola atlayan çocuğa çarptı. Çocuk aracın altına girdiği esnada bağrışmalar üzerine sürücü durdu. Şans eseri hafif yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.