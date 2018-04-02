Ceyhan: Sarıbay masadayken gerekli diyordu ne değişti?

İl Başkanları aylık toplantılarını gerçekleştirdikten sonra Vali Hüseyin Aksoy ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’ı makamında ziyaret etti. İlhan Bayram, il başkanlarına Umuttepe’ye yapılması planlanan katı atık yakma tesisine dair bilgilendirme sunumu yaptı. Sunumun ardından çöp fabrikasının yapılacağı alanı incelemeye gitmeyi planlayan il başkanları, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihte gitme kararı aldı. AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın önderliğinde düzenlenecek programın tarihi ise belirlenmedi.Bayram’ın sunumu ardından gazetemiz muhabiri il başkanlarının katı atık yakma tesisi ile ilgili görüşlerini sordu.

ALTERNATİF TEKLİFLERİNİ NİYE SÖYLEMEDİLER?

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Evsel atıkları yakma ve ayrıştırma konusu ile ilgili son 15 gündür bilinçli bir şekilde hava oluşturuluyor. İfadelerinde bilgisizce kamuoyunu yanlış yönlendiriyorlar. Yaklaşık 2 yıllık bir süreç yaşadık ve heyetler eşliğinde analizler yapıldı. Heyetler Avrupa’da bulunan çöp yakma tesislerine ziyaretlerini de gerçekleştirdiler. O günlerde 7 il başkanı ile sürdürdüğümüz il başkanları toplantısında siyasi partiler de kendi heyetlerinden arkadaşlarını ziyarete gönderdi. Bütün bu aşamalar bittikten sonra ne değişti de tekrardan bu konu ana muhalefet partisi tarafından olmadığı bir şekilde kamuoyuna sunuluyor? Bu tesis bu kente lazım mı diye sorduğunuzda herkes lazım diyor. 2 yıllık bu konuda alternatif bir teklifleri vardı da niye söylemediler?” diye konuştu.

SARIBAY MASADAYKEN TESİS GEREKLİ DİYORDU

Ceyhan, “Biz AK Parti olarak kentin geleceği için elimizden geleni yapıyoruz. Konuşurken analizlerimizi açık bir şekilde yapıyoruz. Bazı şeyler çorba edilerek insanların duygularını kullanmak adına doneler ortaya konuluyor. CHP’nin bu yanlıştan ve mantıktan dönmesi lazım. Sayın CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, masadayken çöp tesisinin gerekli olduğunu her fırsatta söylüyordu ne değişti? Bu kara propagandanın sebebi ne? Büyükşehir ve AK Parti’ye teklifini dahi sunamayacağınız konu yeşil alanlardır. İnsanları sanki biz orada Nükleer Tesis yapıyormuş havasına sokmaya kimsenin hakkı yok. Alternatifleri varsa, çöpü gelin bizim eve dökün diyorlarsa bir problem yok” dedi.

EN UYGUN YER UMUTTEPE GİBİ

Sunumun ardından katı atık yakma tesisi ile ilgili düşüncelerini dile getiren DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, “Çöp fabrikası ile ilgili 3 tane alternatif vardı bunlardan en uygunu Umuttepe’ye yaopılmadıdır. Öyle dedikleri gibi 18 bin ağaç kesimi yok. Alanın büyük bir kısmı zaten çıplak sadece küçük fidanlar dikilmiş onlar sökülüp başka bir yere dikilecek. Yeri gidip görmek gerekiyor aslında planımız öyleydi ancak başka zaman gideceğiz. İZAYDAŞ gibi zehirli atıklar orada yakılmayacak evsel atıklar yakılacak. Şuanda sanki en uygun yer Umuttepe gibi gözüküyor” dedi.

KORKULACAK BİR DURUM YOK

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Geri dönüşüm yakma tesisi ile ilgili 2 yıldır sunum alıp dinledim. Bu konu bugün olan bir şey değil. Yurtdışına bile partimden birini göndermiştim. Süreci takip ettim ve tesis en uygun, güvenli bir şekilde yapılacak. Korkulacak bir durum yoktur. Vatandaşın faydasına olacak bir tesisi. İnanıyorum ki 10 sene sonra 3-4 tesis daha yapılacak. Ayrıca bizi mutlu eden sıfır atığın başlaması. Vatandaşımız sıfır atığa destek olduğunda çöp diye bir şey kalmayacaktır” diye konuştu.

TESİSİN İŞLEYİŞİNDE SIKINTILAR VAR

DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, “Ben yerinden daha ziyade kendi gözlemlerime göre çöp yakma tesisin işleyişi hakkında sıkıntılar olduğunu görüyorum. Bütün Avrupa çöp yakma tesisini geri dönüşümün en son safhası olarak kullanıyor. Evlerde çöpler önce ayrıştırılıyor. Çöplerin tamamın yakılmasına karşıyım yeri ikinci plan. Yerinin orman içinde olduğu söyleniliyor ancak maki bir alanda. Yeri daha sonra değerlendirilir. Japonya, Avrupa yakmayı en son aşamada düşünüyor. Türkiye’de bunun yeni bir nimet gibi sunulması sıkıntı. Yakma tesisi tamam şart ama bundan önce ayrıştırması yapılmasını planlıyorum çünkü Avrupa bundan çok büyük gelir elde ediyor. Türkiye en azından bu konuda Avrupa’yı yakalasın” dedi.

İTİRAZ EDENLER ÖNERİLERİNİ SUNSUN

BBP İl Başkanı Serhat Duyar, “Kentin gündemine bu konuda yeni mi geldi? En az 2 yıldır süren bir zaman içinde bu konu zaten tartışılıyordu. Şimdi seçimlerin konuşulduğu bu dönemde tekrar gündeme gelmesini samimi bulmuyorum. Kocaeli’de il başkanı olmadığım dönemde bir heyet ile Avrupa’ya gidilip gözlem yapıldı. Peki neden bu ziyaretten sonra karşı çıkmadılar? Siz turistlik seyahat olarak mı gittiniz? Ben bilgi sahibi değildim bugün öğrendim. Bu kente bunun yapılması gerekiyor. Bugün itiraz edenler önerilerini ortaya koymalılar” ifadelerini kullandı.