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SP’li Çelik masadan ayrılıyor mu?

2 aydır il başkanları aylık toplantısına katılmayan SP İl Başkanı Nurettin Çelik, bugün yapılan Nisan ayı toplantısına da katılmadı.

2 aydır il başkanları aylık toplantısına katılmayan SP İl Başkanı Nurettin Çelik, bugün yapılan Nisan ayı toplantısına da katılmadı. Çelik’in katılmaması ile ilgili toplantının ev sahibi olan DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, “Aradım açmadı geri de dönmedi henüz neden katılmadığını biz de bilmiyoruz dedi.

İLETİŞİM KOPUKLUĞU VAR

SP İl Başkanı Nurettin Çelik bundan sonraki il başkanları toplantısına katılım katılmayacağı sorusuna net cevap vermekten kaçınarak, “Bundan sonra kendi içimizde değerlendireceğiz. Masanın kendi içindeki çalışma düzeni ile ilgili iletişim kopukluğumuz oluştu. Ay içinde çeşitli etkinler yoğunluk var. Halim bey dönemedim. Pazartesi toplantı iletişim bozukluğu var. Daha geniş bir yapıya yayarak inşallah bu iletişim bozukluğunu düzelteceğiz Kocaeli’nin bunu kaldıran yapısı var” dedi.

Bugün 15:02 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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