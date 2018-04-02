Pirelli’den yeni kampanya

1 Nisan’da başlayan ve 15 Haziran’a kadar devam edecek olan kampanyaya katılan Pirelli yetkili satıcıları ve alt bayilerinden, tek seferde 4 adet 16 jant ve üzeri yaz veya dört mevsim lastik satın alan tüketicilere 16 jant lastikler için 80 lira değerinde, 17 jant ve üzeri lastikleri için de KDV dahil 200 lira değerinde Opet Yakıt Kart hediye edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

1 Nisan’da başlayacak olan kampanya kapsamında Pirelli, tüketicilere Yapı Kredi Worldcard’a a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatı sunuyor. Hediyenin aktif olması için tüketicilerin fatura tarihinden itibaren 15 gün içerisinde www.pirelli.com.tr sayfasını ziyaret ederek Pirelli kampanya başvuru sayfasını eksiksiz doldurmaları ve başarılı kayıt sonrası yüklenen akaryakıt TL bakiyesini 1 Ağustos 2018 tarihine kadar kullanmaları gerekiyor.