Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:43 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:45 TSİ )

Pirelli’den yeni kampanya

Premium ve prestij segment lastikler orijinal ekipman dünya lideri olan Pirelli’nin Türkiye operasyonu Pirelli Otomobil Lastikleri AŞ tüketicileri için OPET ile yeni bir kampanyaya imza atıyor.

BÜYÜT

1 Nisan’da başlayan ve 15 Haziran’a kadar devam edecek olan kampanyaya katılan Pirelli yetkili satıcıları ve alt bayilerinden, tek seferde 4 adet 16 jant ve üzeri yaz veya dört mevsim lastik satın alan tüketicilere 16 jant lastikler için 80 lira değerinde, 17 jant ve üzeri lastikleri için de KDV dahil 200 lira değerinde Opet Yakıt Kart hediye edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

1 Nisan’da başlayacak olan kampanya kapsamında Pirelli, tüketicilere Yapı Kredi Worldcard’a a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatı sunuyor. Hediyenin aktif olması için tüketicilerin fatura tarihinden itibaren 15 gün içerisinde www.pirelli.com.tr sayfasını ziyaret ederek Pirelli kampanya başvuru sayfasını eksiksiz doldurmaları ve başarılı kayıt sonrası yüklenen akaryakıt TL bakiyesini 1 Ağustos 2018 tarihine kadar kullanmaları gerekiyor.

Bugün 15:43 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yunanistan'daki fabrika Kocaeli'ye taşınıyor mask
Yunanistan'daki fabrika Kocaeli'ye taşınıyor
KSO'da Zeytinoğlu rakipsiz! mask
KSO'da Zeytinoğlu rakipsiz!
Emekçinin maaşına %10 zam! mask
Emekçinin maaşına %10 zam!
Pirelli’den yeni kampanya mask
Pirelli’den yeni kampanya
KOTO üyelerine 30 milyonluk nefes aldıracak kredi! mask
KOTO üyelerine 30 milyonluk nefes aldıracak kredi!
Murat Barış ve ekibi hız kesmiyor mask
Murat Barış ve ekibi hız kesmiyor
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Annesinden 6 saat sonra yaşamını yitirdi mask
Annesinden 6 saat sonra yaşamını yitirdi
Televizyon alan ailenin başına gelmeyen kalmadı mask
Televizyon alan ailenin başına gelmeyen kalmadı
Pazartesi borcunuzu sildirmeyi unutmayın! mask
Pazartesi borcunuzu sildirmeyi unutmayın!
Her evde var! Kombilerde 21 Nisan'da yeni döneme geçiliyor mask
Her evde var! Kombilerde 21 Nisan'da yeni döneme geçiliyor
Haydar Akar, yolsuzluğu detaylarıyla açıkladı! mask
Haydar Akar, yolsuzluğu detaylarıyla açıkladı!
Mezarlıkta şok intihar! mask
Mezarlıkta şok intihar!

GALERİ

Şenola Derbent şenola! mask
Şenola Derbent şenola!
Alev alan odunluk güçlükle söndürüldü! mask
Alev alan odunluk güçlükle söndürüldü!
Bedriye Hanım, Fransa’da dünya birinciliği için yarışacak mask
Bedriye Hanım, Fransa’da dünya birinciliği için yarışacak
Sanata Bulaşanlardan muhteşem resim sergisi mask
Sanata Bulaşanlardan muhteşem resim sergisi
Meral Akşener, iktidarı TOPA TUTTU! mask
Meral Akşener, iktidarı TOPA TUTTU!
Devasa TIR görenleri hayrete düşürdü! mask
Devasa TIR görenleri hayrete düşürdü!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL