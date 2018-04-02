BiP, fizy, lifebox ve Dergilik Lifecell ile Almanya’da

Hali hazırda milyonlarca kişi tarafından kullanılan BiP, fizy, Dergilik, lifebox, Yaani, TV+ ve Fulltrip Almanya’da Lifecell kullanıcılarına özel tekliflerle kullanılabilecek. Hedef ise tüm Avrupa’da 1 yıl içerisinde 1 milyon yeni kullanıcıya ulaşmak.