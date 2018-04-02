Hali hazırda milyonlarca kişi tarafından kullanılan BiP, fizy, Dergilik, lifebox, Yaani, TV+ ve Fulltrip Almanya’da Lifecell kullanıcılarına özel tekliflerle kullanılabilecek. Hedef ise tüm Avrupa’da 1 yıl içerisinde 1 milyon yeni kullanıcıya ulaşmak.
Bugün 15:44 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:46 TSİ )
BiP, fizy, lifebox ve Dergilik Lifecell ile Almanya’da
Kullanıcılarının hayatlarına değer katan teknolojik ürün ve servislerini, tüm dünyaya ihraç etmeye başlayan Turkcell, küresel markası Lifecell ile ihracat hamlesinde yeni rotasını Almanya olarak belirledi.
Bugün 15:44 TSİ - Ekonomi
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz