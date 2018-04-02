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Bugün 15:44 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:46 TSİ )

BiP, fizy, lifebox ve Dergilik Lifecell ile Almanya’da

Kullanıcılarının hayatlarına değer katan teknolojik ürün ve servislerini, tüm dünyaya ihraç etmeye başlayan Turkcell, küresel markası Lifecell ile ihracat hamlesinde yeni rotasını Almanya olarak belirledi.

Hali hazırda milyonlarca kişi tarafından kullanılan BiP, fizy, Dergilik, lifebox, Yaani, TV+ ve Fulltrip Almanya’da Lifecell kullanıcılarına özel tekliflerle kullanılabilecek. Hedef ise tüm Avrupa’da 1 yıl içerisinde 1 milyon yeni kullanıcıya ulaşmak.

Bugün 15:44 TSİ - Ekonomi

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