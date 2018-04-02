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CHP'li gençler son sürat sempozyuma hazırlanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Gençlik Kolları İl Örgütü’nün 15 Nisan’da Gebze’de düzenleyeceği “Adalet ve Demokrasi “ Sempozyumu’nun katılımcı isimleri de belirlenmeye başladı.

Sempozyuma SP ve İYİ Parti’de konuşmacı gönderecek. Sempozyum 15 Nisan Pazar günü Gebze Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Tam gün sürecek sempozyumun detaylı programı önümüzdeki günlerde açıklanacak.

KAYA, KABOĞLU VE GÜL KESİNLEŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da programında ani bir değişim olmaması halinde katılacağı sempozyumun kesinleşen konukları arasında Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Ergün Kaya, KHK ile açığa alınan akademisyenlerden Anayasa Profesörü Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve MİT TIR’ları ile ilgili haberden ötürü uzun süre tutuklu yargılanan gazeteci Erdem Gül de var. İYİ Parti’nin de sempozyuma genel başkan yardımcısı düzeyinde konuşmacı ile katılacak.

TEKRARIN GÜCÜ

CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Andız, 15 Nisan’da gerçekleştirecekleri sempozyumun detaylarına değinerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu 15 gün içinde iki kez ziyaret ettiklerini hatırlattı. Andız programı Kılıçdaroğlu’nun önerileri doğrultusunda tasarladıklarını belirtti. Sempozyumda ele alınacak altı konudan beşinin Kılıçdaroğlu’nun son CHP kurultayındaki konuşmasında değindiği konular olduğunu belirten Andız, “Kemal Bey ile görüşmemizde tekrar eksikliğinden de söz etti. Bu sempozyum aynı zamanda tekrarın gücü olacak” diye konuştu.

SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANACAK

Andız, “Saadet Partisi, GİK Üyesi Ergün Kaya’yı bizzat genel merkez talimatıyla görevlendirdi. İYİ Parti ile de diyalog kurduk. İYİ Parti’den de genel başkan yardımcısı düzeyinde konuşmacı katılımı olacak” dedi. Sempozyumun bu haliyle sonucunu hiçbir zaman kabullenmedikleri 16 Nisan 2017 referandumu sürecindeki “Hayır” bileşenlerinin 2019 seçimleri öncesi tekrar birlikteliği olabileceğine değinen Andız, “Hayır bileşenlerinin mutabakatına dönüşecek sempozyum ile Gebze’den Kocaeli’ye ve Türkiye’ye önemli bir mesaj vermiş olacağız” diye konuştu. Sempozyumun ardından sonuç bildirgesi yayınlanacağını söyleyen Andız, “CHP Gençlik Kolları İl kongresinde üzerinde durduğumuz ve sözünü verdiğimiz bir sempozyumu hayata geçireceğiz. Bu sempozyum sadece CHP Gençlik Kolları’nın değil 12 ilçemizin gençlik kollarının sempozyumudur” diyerek partililerinden de bu düşünce doğrultusunda destek beklediğini sözlerine ekledi.

Bugün 15:53 TSİ - Siyaset

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