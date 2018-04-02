SP Karamürsel’de başkan değişmedi

Saadet Partisi (SP) Karamürsel İlçe teşkilatının 7. olağan kongresi önceki gün belediye Kültür Merkezi’nde yapıldı. Mevcut başkan Mehmet Özalay’ın tek aday olduğu ve partililerin yoğun ilgi gösterdiği kongreye katılanlar arasında SP Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, SP İl Başkanı Nurettin Çelik, Karamürsel Belediye Başkan Vekili Ali Karacan, AKP Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Ali Kara, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz, SP İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengül ve partililer ile STK temsilcileri katıldı.
“MAZLUMLARIN UMUDUYUZ”
İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrenin divan başkanlığını Zafer Mutlu, yardımcılığını Sedat Doğu Uslu, katip üyelikleri ile Yaşar Yıldız, İbrahim İlhan ve İsmail Aydın yaptı. Kongrede konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, “Türkiye bütün mazlumların umududur. Ülke olarak her zamankinden daha güçlü olmamız gerekiyor” dedi.
“TÜRKİYE’YE İHTİYAÇ VAR”
Kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni eden Aydın, şunları kaydetti: “Türkiye herhangi bir ülke değil. Eğer yeryüzünde Türkiye’nin yok olduğunu farz ederseniz, mazlumların, ezilenlerin, sömürülenlerin umudu da yok olmuş sayılır. Türkiye bütün mazlumların umududur. Bugün bütün mazlumlar dikkatlerini Türkiye’ye çevirdiler. Türkiye’nin güçlü olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Bütün mazlum coğrafyanın Türkiye’ye ihtiyacı var.”
ÇELİK HEDEFİ GÖSTERDİ
SP İl Başkanı Nurettin Çelik ise diğerleriyle kıyaslanamayacak kadar müstesna bir parti olduklarını ifade ederek, “Önümüzdeki seçimde meclis üyeliklerinin tamamını ve belediyeyi alarak, Kocaeli’de işret fişeğini Karamürsel’den atalım” diye konuştu. Konuşmaların ardından partiye yeni katılan 20 üyeye rozetleri takıldı. Tek listeyle seçime gidilen kongrede, Mehmet Özalay, genel kurula katılan 168 üyenin olları ile yeniden ilçe başkanlığına seçildi.
BAŞKAN’DAN TEŞEKKÜR
Kongre sonunda bir teşekkür konuşması yapan ilçe başkanı Mehmet Özalay ise, “Biz kuru bir siyaset kavgası içinde değiliz. Allah rızası için çalışıyoruz. Kocaeli’deki ilk kongremiz Karamürsel’de yapıldı. Fakat daha da önemlisi ilçe belediyesini kazanan ilk ilçe olacağız” dedi.
YÖNETİM KURULU
Mehmet ÖZALAY
Mustafa SAĞLAM
Süleyman BAYDİN
Mesut ÇAKMAK
Mustafa GÜNTÜRK
İzzet ÜNLÜ
Mustafa TEKİN
Hasan YILDIZ
İsmail AYDIN
Tekin ATAŞ
Eşref BAYSAĞDIÇ
Mustafa KILINÇSOY
Mustafa BAŞTÜRK
Ali SELEK
Şaban IHLAMUR
İL DELEGELERİ
Ayşe FİTOZ
Hasan YILDIZ
İsmail AYDIN
İzzet ÜNLÜ
Mecit IŞIK
Mehmet ÖZALAY
Mesut ÇAKMAK
Mustafa GÜNTÜRK
Mustafa KILINÇSOY
Mustafa MERCAN
Mustafa SAĞLAM
Mustafa TEKİN
Mustafa YAMAK
Nuran MERCAN
Sevil ERTATAR
Şafak YAMAK
Şennur ALTINBAYRAK
Tekin ATAŞ
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz