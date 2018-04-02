SP Karamürsel’de başkan değişmedi

Saadet Partisi (SP) Karamürsel İlçe teşkilatının 7. olağan kongresi önceki gün belediye Kültür Merkezi’nde yapıldı. Mevcut başkan Mehmet Özalay’ın tek aday olduğu ve partililerin yoğun ilgi gösterdiği kongreye katılanlar arasında SP Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, SP İl Başkanı Nurettin Çelik, Karamürsel Belediye Başkan Vekili Ali Karacan, AKP Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Ali Kara, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz, SP İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengül ve partililer ile STK temsilcileri katıldı.

“MAZLUMLARIN UMUDUYUZ”

İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrenin divan başkanlığını Zafer Mutlu, yardımcılığını Sedat Doğu Uslu, katip üyelikleri ile Yaşar Yıldız, İbrahim İlhan ve İsmail Aydın yaptı. Kongrede konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, “Türkiye bütün mazlumların umududur. Ülke olarak her zamankinden daha güçlü olmamız gerekiyor” dedi.

“TÜRKİYE’YE İHTİYAÇ VAR”

Kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni eden Aydın, şunları kaydetti: “Türkiye herhangi bir ülke değil. Eğer yeryüzünde Türkiye’nin yok olduğunu farz ederseniz, mazlumların, ezilenlerin, sömürülenlerin umudu da yok olmuş sayılır. Türkiye bütün mazlumların umududur. Bugün bütün mazlumlar dikkatlerini Türkiye’ye çevirdiler. Türkiye’nin güçlü olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Bütün mazlum coğrafyanın Türkiye’ye ihtiyacı var.”

ÇELİK HEDEFİ GÖSTERDİ

SP İl Başkanı Nurettin Çelik ise diğerleriyle kıyaslanamayacak kadar müstesna bir parti olduklarını ifade ederek, “Önümüzdeki seçimde meclis üyeliklerinin tamamını ve belediyeyi alarak, Kocaeli’de işret fişeğini Karamürsel’den atalım” diye konuştu. Konuşmaların ardından partiye yeni katılan 20 üyeye rozetleri takıldı. Tek listeyle seçime gidilen kongrede, Mehmet Özalay, genel kurula katılan 168 üyenin olları ile yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

BAŞKAN’DAN TEŞEKKÜR

Kongre sonunda bir teşekkür konuşması yapan ilçe başkanı Mehmet Özalay ise, “Biz kuru bir siyaset kavgası içinde değiliz. Allah rızası için çalışıyoruz. Kocaeli’deki ilk kongremiz Karamürsel’de yapıldı. Fakat daha da önemlisi ilçe belediyesini kazanan ilk ilçe olacağız” dedi.

YÖNETİM KURULU

Mehmet ÖZALAY

Mustafa SAĞLAM

Süleyman BAYDİN

Mesut ÇAKMAK

Mustafa GÜNTÜRK

İzzet ÜNLÜ

Mustafa TEKİN

Hasan YILDIZ

İsmail AYDIN

Tekin ATAŞ

Eşref BAYSAĞDIÇ

Mustafa KILINÇSOY

Mustafa BAŞTÜRK

Ali SELEK

Şaban IHLAMUR

İL DELEGELERİ

Ayşe FİTOZ

Hasan YILDIZ

İsmail AYDIN

İzzet ÜNLÜ

Mecit IŞIK

Mehmet ÖZALAY

Mesut ÇAKMAK

Mustafa GÜNTÜRK

Mustafa KILINÇSOY

Mustafa MERCAN

Mustafa SAĞLAM

Mustafa TEKİN

Mustafa YAMAK

Nuran MERCAN

Sevil ERTATAR

Şafak YAMAK

Şennur ALTINBAYRAK

Tekin ATAŞ