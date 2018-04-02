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Gümüşhanelilere İYİ Parti’den davet

İYİ Parti Dilovası İlçe teşkilatının 8 Nisan’da yeni parti binasının açılışı ile ilgili olarak davet ziyaretleri Dilovası Gümüşhaneliler Derneği ile devam etti.

İl yöneticilerinden Gültekin Şenel’in de katıldığı buluşma sırasında konuşan ev sahibi dernek başkanı Niyazi Coşar, ziyaret dolayısıyla İYİ Parti yöneticilerine teşekkür etti.

GÜMÜŞHANELİLERE DAVET

İYİ Parti Dilovası İlçe Başkanı Emin Yılmaz ise kendisinin de Gümüşhaneli olması nedeniyle ev sahibi gibi gördüğünü dile getirdi. Yılmaz, “İlçemizdeki ve ilimizdeki sivil toplum kuruluşlarını ayırmaksızın herkesin yanında olacağız” dedi. Gültekin Şenel de İYİ Parti’nin ayak seslerinin rantları için mücadele edenleri rahatsız ettiğini dile getirdi. Buluşma sonunda ilçe başkanı Emin Yılmaz, dernek yöneticilerini ve üyelerini 8 Nisan’daki parti binasının açılışına davet etti.

Bugün 16:04 TSİ - Siyaset

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