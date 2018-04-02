Saadet Partisi çek dağıtıyor

Konu hakkında açıklama yapan il başkan yardımcısı Halil Kayın, “Genel başkanımızın toplumda oluşturduğu olumlu etkiyi üretime çevirme kararı aldık. Teşkilat mensuplarımız üye ve mobil aidat kalemlerinde üretim yaparak bu çekleri dolduracak. Kimse ümitlenmesin Saadet’in çekleri karşılıksız çıkmaz” dedi.