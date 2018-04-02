Konu hakkında açıklama yapan il başkan yardımcısı Halil Kayın, “Genel başkanımızın toplumda oluşturduğu olumlu etkiyi üretime çevirme kararı aldık. Teşkilat mensuplarımız üye ve mobil aidat kalemlerinde üretim yaparak bu çekleri dolduracak. Kimse ümitlenmesin Saadet’in çekleri karşılıksız çıkmaz” dedi.
Bugün 16:05 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:06 TSİ )
Saadet Partisi çek dağıtıyor
Saadet Partisi İl Eğitim Başkanlığı üretim çeki dağıtmaya başladı.
Bugün 16:05 TSİ - Siyaset
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz