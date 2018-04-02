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Körfez’de öğrenciye darp iddiası!

Körfez Çelik Sanayi Ortaokulu’nda meydana gelen olayda okul müdürü O.T.’nin ders saatinde dışarıda gördüğü 3 öğrenciden birini darp ettiği ileri sürüldü. Aile, şimdi müdür hakkında dava açmaya hazırlanıyor.

Körfez ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi’nde bulunan Çelik Sanayi Ortaokulu’nda akıl akılmaz bir olay meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre, 7. sınıf öğrencisi N.Ç.U., okul müdürü O.T. tarafından darp edildi. Gazetemize gelerek yaşananları anlatan öğrenci N.Ç.U., iki arkadaşıyla beraber ders saatinde öğretmenlerinden izin alarak okul bahçesinde oynanan futbol maçını izlemek istediler.

MÜDÜRDEN DARP!

İlerleyen dakikalarda okulun içine giren N.Ç.U. ve beraberindeki iki arkadaşı okul müdürü O.T. ile karşılaştı. Ders saatinde öğrencilerin sınıflarında olmadığını gören müdür T., öğrencilere kızarak, “Ne işiniz var dışarıda? Neden sınıfta değilsiniz?” dedi. N.Ç.U. ifadesinde okul müdürünün kendisini kolundan tutup duvara sıkıştırıp yere fırlattığını belirtti.

MÜDÜRDEN KAÇIP LAVABOYA SAKLANDI

N.Ç.U’nun diğer iki arkadaşından biri olan T.B. ise o anda okul müdürü O.T.’nin şiddetinden kaçarak lavaboya saklandı. Arkadaşının korkudan dakikalarca lavaboda saklandığını söyleyen N.Ç.U. darp olayının yaşanmasının ardından annesi Şenay Uyanık’ı aradı. Bu sırada ise anne Uyanık’ın cep telefonuna okul idaresinden “Kızınız okuldan kaçtı” ifadelerinin yer aldığı kısa mesaj geldi.

MÜDÜR İNKÂR ETTİ

Telaş halinde okula gelen Şenay Uyanık, okul müdürü O.T. ile görüştüğünde, kendisinin olayı inkâr ederek, “Ben öyle bir şey yapmadım. Yalan söylüyorlar” dediğini ifade etti. Anne Uyanık okulda görevli Türkçe öğretmeni A.K’nin ise, “Her olayı ailesine anlatan öğrenciyi … etmek lazım” diyerek hakarette bulunduğunu iddia etti.

DARP RAPORU ALDI

Kızının darp edilmesinin yanında bir de eğitimcilerden bu sözleri duymasının kendisini ayrıca üzdüğünü söyleyen anne Uyanık, eşi Ayhan Uyanık ve kızı N.Ç.U. ile birlikte doktora gitti. Darp raporunu alan aile durumu emniyet ekiplerine de bildirerek burada ifade verdi.

OKULA POLİSLER GELDİ

Olayların devamında dün okula gelen polis ekipleri okul müdürü O.T. ve darp olayının yaşandığı anda N.Ç.U’nun yanında bulunan iki öğrenci ile görüşmek istediler. Anne Uyanık’ın ifadesine göre, müdür O.T.’nin öğrencilerden birini kendi çağırmaya giderek, onlara “Benim lehimde ifade vereceksin” dediğini de ileri sürdü.

“BİZ DOKUNMAYA KIYAMIYORUZ”

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Gönül almak için kimsenin bir özür bile dilemediğini söyleyen N.Ç.U’nun babası Ayhan Uyanık da, “Bu olayların ardından yakınımı arayarak, ‘Davacı olmasınlar ben bu yaştan sonra başka bir işte tutunamam’ demiş. Bizim dokunmaya kıyamadığımız kızımıza nasıl böyle bir şey yapar” diyerek yaşadıkları olayı Milli Eğitim Bakanlığı’na da bildireceklerini söyledi.

BU İLK DEĞİL…

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Öğrenci N.Ç.U’nun anlattıklarına göre ise bu olay okul müdürü O.T.’nin okuldaki ilk vukuatı değil… N.Ç.U., kız öğrencileri giyimlerinden ötürü soyunma odasına toplayan müdür T.’nin burada kızlara ağır hakaretlerde bulunduğunu söyledi. Ailenin okul müdürü hakkındaki şikayetinin adli mercilere taşınması bekleniyor.

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