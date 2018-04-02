KSO'da mavi liste kazandı!

Mevcut başkan Ayhan Zeytinoğlu üçüncü dönemi için tekrar aday olurken bugün komite seçimi gerçekleştirildi. Kocaeli Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen komite seçiminde 36 komite için 9 sandık kurulurken 32. komite hariç bütün komiteler tek liste olarak seçime girdi.
MAVİ LİSTE KAZANDI
32. listede mavi ve sarı liste yarıştı. Oylama sonucunda sarı liste 12, mavi liste 15 oy aldı. Geçersiz oy kullanılmadı. Oyların çoğunluğunu alan Orhan Sarısüleyman'ın hazırladığı mavi liste seçimi kazandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz