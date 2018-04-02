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KSO'da mavi liste kazandı!

Kocaeli Sanayi Odası’nda kongre heyecanı bugün itibariyle başladı. Kongrede 32. komitede iki liste yarıştı. Orhan Sarısüleyman'ın hazırladığı mavi liste oylama sonucunda en çok uyu alan liste oldu.