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Bugün 17:04 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 18:05 TSİ )

KSO'da mavi liste kazandı!

Kocaeli Sanayi Odası’nda kongre heyecanı bugün itibariyle başladı. Kongrede 32. komitede iki liste yarıştı. Orhan Sarısüleyman'ın hazırladığı mavi liste oylama sonucunda en çok uyu alan liste oldu.

Mevcut başkan Ayhan Zeytinoğlu üçüncü dönemi için tekrar aday olurken bugün komite seçimi gerçekleştirildi. Kocaeli Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen komite seçiminde 36 komite için 9 sandık kurulurken 32. komite hariç bütün komiteler tek liste olarak seçime girdi.

MAVİ LİSTE KAZANDI

32. listede mavi ve sarı liste yarıştı. Oylama sonucunda sarı liste 12, mavi liste 15 oy aldı. Geçersiz oy kullanılmadı. Oyların çoğunluğunu alan Orhan Sarısüleyman'ın hazırladığı mavi liste seçimi kazandı.

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Bugün 17:04 TSİ - Ekonomi

Muhabir Ahmet Hazer

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