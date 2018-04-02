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Denizcilerde kazanan belli oldu!

Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin dün gerçekleşen ilk kongresinde kazanan mevcut başkan Av. Vedat Doğusel oldu.

Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin dün gerçekleşen ilk kongresinde kazanan mevcut başkan Av. Vedat Doğusel oldu. 161 oyun kullanıldığı kongrede başkan seçilen Doğusel’e 113, rakibi Yavuz Ulugün’e ise 48 oy çıktı.

KAZANAN KOCAELİ VE DENİZCİLİK OLDU

Vedat Doğusel sonuçların açıklanmasının ardından kısa bir konuşma yaparak "Bugün kazanan Kocaeli ve denizcilik oldu. Kongremiz ve seçim sürecimiz devam edecek. Hedeflerimiz çok. Denizcilik Kocaeli için durmadan devam edecek" dedi.

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Bugün 17:19 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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