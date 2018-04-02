Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:45 TSİ- Gündem ( G : Bugün 17:55 TSİ )

O belediye başkan yardımcısı görevden alındı!

Çayırova Belediyesi Başkan Yardımcısı Refik Tatar görevden alındı.

Adı yolsuzluk iddialarına karışan Çayırova Belediyesi Başkan yardımcısı Refik Tartar görevinden alındığı öğrenildi. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın konuyu TBMM kürsüsüne getirmesi üzerine ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına göre, Tatar bir yıl içinde kendi adına kayıtlı çok sayıda tapu kaydının bulunmasıydı. Konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı.

Bugün 17:45 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Sinir krizi geçiren genç çatıya çıktı! mask
Sinir krizi geçiren genç çatıya çıktı!
İYİ Parti'den 1 Nisan şakası! mask
İYİ Parti'den 1 Nisan şakası!
Hem pazar alanı hem otopark mask
Hem pazar alanı hem otopark
Tramvay için özel kurtarıcı aracı mask
Tramvay için özel kurtarıcı aracı
Kandıra'nın güzellikleri Kanal 7'de mask
Kandıra'nın güzellikleri Kanal 7'de
Dümbüldek Suyu, mesire alanıyla şifa dağıtacak mask
Dümbüldek Suyu, mesire alanıyla şifa dağıtacak
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Annesinden 6 saat sonra yaşamını yitirdi mask
Annesinden 6 saat sonra yaşamını yitirdi
Televizyon alan ailenin başına gelmeyen kalmadı mask
Televizyon alan ailenin başına gelmeyen kalmadı
Pazartesi borcunuzu sildirmeyi unutmayın! mask
Pazartesi borcunuzu sildirmeyi unutmayın!
Her evde var! Kombilerde 21 Nisan'da yeni döneme geçiliyor mask
Her evde var! Kombilerde 21 Nisan'da yeni döneme geçiliyor
Haydar Akar, yolsuzluğu detaylarıyla açıkladı! mask
Haydar Akar, yolsuzluğu detaylarıyla açıkladı!
Çöp ev, anne ve kızına mezar oldu mask
Çöp ev, anne ve kızına mezar oldu

GALERİ

Şenola Derbent şenola! mask
Şenola Derbent şenola!
Alev alan odunluk güçlükle söndürüldü! mask
Alev alan odunluk güçlükle söndürüldü!
Bedriye Hanım, Fransa’da dünya birinciliği için yarışacak mask
Bedriye Hanım, Fransa’da dünya birinciliği için yarışacak
Sanata Bulaşanlardan muhteşem resim sergisi mask
Sanata Bulaşanlardan muhteşem resim sergisi
Meral Akşener, iktidarı TOPA TUTTU! mask
Meral Akşener, iktidarı TOPA TUTTU!
Devasa TIR görenleri hayrete düşürdü! mask
Devasa TIR görenleri hayrete düşürdü!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL