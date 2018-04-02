Adı yolsuzluk iddialarına karışan Çayırova Belediyesi Başkan yardımcısı Refik Tartar görevinden alındığı öğrenildi. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın konuyu TBMM kürsüsüne getirmesi üzerine ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına göre, Tatar bir yıl içinde kendi adına kayıtlı çok sayıda tapu kaydının bulunmasıydı. Konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı.
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O belediye başkan yardımcısı görevden alındı!
Çayırova Belediyesi Başkan Yardımcısı Refik Tatar görevden alındı.
Bugün 17:45 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz