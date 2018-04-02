O belediye başkan yardımcısı görevden alındı!

Adı yolsuzluk iddialarına karışan Çayırova Belediyesi Başkan yardımcısı Refik Tartar görevinden alındığı öğrenildi. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın konuyu TBMM kürsüsüne getirmesi üzerine ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına göre, Tatar bir yıl içinde kendi adına kayıtlı çok sayıda tapu kaydının bulunmasıydı. Konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı.