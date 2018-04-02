Haydi tarihi ÇED toplantısına!

İzmit UMUTTEPE’de planlanan çöp fabrikasıyla ilgili “ÇED toplantısı”, Salı günü (3 Nisan 2018) saat 10.00’da İzmit Orhan Mahallesi’nde bulunan Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’nde yapılacak. Bu toplantı, Çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasını engellemek yönünden çok ama çok önemli. Toplantıya mutlaka katılın! Giderken yanınıza arkadaşınızı ve komşularınızı da alın. Yalnız toplantı yerine erken gidin, salonu belediye görevlileri doldurabilir. Size yer kalmaz.