İzmit UMUTTEPE’de planlanan çöp fabrikasıyla ilgili “ÇED toplantısı”, Salı günü (3 Nisan 2018) saat 10.00’da İzmit Orhan Mahallesi’nde bulunan Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’nde yapılacak. Bu toplantı, Çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasını engellemek yönünden çok ama çok önemli. Toplantıya mutlaka katılın! Giderken yanınıza arkadaşınızı ve komşularınızı da alın. Yalnız toplantı yerine erken gidin, salonu belediye görevlileri doldurabilir. Size yer kalmaz.
Bugün 17:40 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 18:12 TSİ )
Haydi tarihi ÇED toplantısına!
“Çöp fabrikasının İzmit UMUTTEPE’de yapılmasını istemiyoruz”
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Bugün 17:40 TSİ - Gündem
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz