Otomobille minibüs çarpıştı 3 yaralı!

İzmit Kemal Paşa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinden Kartepe yönünde seyir halinde olan Bayram Altun idaresindeki 06 DJ 126 plakalı otomobil, cadde üzerinden hatalı “U” dönüşü yaptığı esnada karşı yönden gelen İlknur Kamış idaresindeki 41 NN 255 plakalı minibüsle çarpıştı. Kaza esnasında otomobil yola savrulurken kaldırım demirlerine çarpan çıkan minibüs ise yola devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumları iyi

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü İlknur Kamış ile yanındaki İlkay Kamış ve diğer otomobildeki Nurten Ünlübaş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri tamamlanan yaralılar ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi ve İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürüldü.