Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:07 TSİ- Gündem ( G : Bugün 10:03 TSİ )

Büyükşehir'den SKANDAL!

İzmit UMUTTEPE’de planlanan çöp fabrikasıyla ilgili “ÇED toplantısı”, bugün saat 10.00’da İzmit Orhan Mahallesi’nde bulunan Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’nde yapılacak. Toplantı öncesinde skandal bir gelişme yaşandı.

İzmit UMUTTEPE’de planlanan çöp fabrikasıyla ilgili “ÇED toplantısı”, bugün saat 10.00’da İzmit Orhan Mahallesi’nde bulunan Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’nde yapılacak. Toplantı öncesinde salonun dolu olması beklenirken Büyükşehir Belediyesi'nde skandal bir gelişme yaşandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsleriyle yüzlerce insan toplantıya getirildi. Otobüsçüler vatandaşları bıraktıktan sonra anında kültür merkezinin önünden ayrıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi hizmet araçları da 5'er 5'er insanları bırakıp ayrıldı. Şu dakikaya kadar 6 halk otobüsü ve 25 adet de özel hizmet aracı vatandaşları kültür merkezine bıraktı.

Bugün 09:07 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(2)
02

Mehmet - Resimdekiler vatandaş değilki.Bu kocaman bir aldatmaca.Onlar zabıta güvenlik şubede çalışan özel güvenlik görevlileri.Hepsi sivil giyindirilmiş.Şaştım kaldım

Yanıtla . 0Beğen 03 Nisan 11:13
01

ferdi - şakşakçıları getirmişler...

Yanıtla . 0Beğen 03 Nisan 09:58

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Down sendromlu çocuğunu aldırmak isteyen kadın hayatını kaybetti mask
Down sendromlu çocuğunu aldırmak isteyen kadın hayatını kaybetti
Gölcüklü esnaf yolda yürürken fenalaştı, hastanede öldü mask
Gölcüklü esnaf yolda yürürken fenalaştı, hastanede öldü
Sinan Saral'ın iş yerleri kurşunlandı! mask
Sinan Saral'ın iş yerleri kurşunlandı!
Yeni dönem bugün başladı! mask
Yeni dönem bugün başladı!
İYİ Parti'den 1 Nisan şakası! mask
İYİ Parti'den 1 Nisan şakası!
Sinir krizi geçiren genç çatıya çıktı! mask
Sinir krizi geçiren genç çatıya çıktı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Annesinden 6 saat sonra yaşamını yitirdi mask
Annesinden 6 saat sonra yaşamını yitirdi
Pazartesi borcunuzu sildirmeyi unutmayın! mask
Pazartesi borcunuzu sildirmeyi unutmayın!
Her evde var! Kombilerde 21 Nisan'da yeni döneme geçiliyor mask
Her evde var! Kombilerde 21 Nisan'da yeni döneme geçiliyor
Mezarlıkta şok intihar! mask
Mezarlıkta şok intihar!
15 yaşındaki çocuk hamile çıktı! mask
15 yaşındaki çocuk hamile çıktı!
Sinan Saral'ın iş yerleri kurşunlandı! mask
Sinan Saral'ın iş yerleri kurşunlandı!

GALERİ

Çevik kuvvet salona girdi! mask
Çevik kuvvet salona girdi!
Merakı ölümüne sebep oluyordu! mask
Merakı ölümüne sebep oluyordu!
Ünlüler bu defa Otizmli çocuklar için sahne aldı mask
Ünlüler bu defa Otizmli çocuklar için sahne aldı
Şenola Derbent şenola! mask
Şenola Derbent şenola!
Alev alan odunluk güçlükle söndürüldü! mask
Alev alan odunluk güçlükle söndürüldü!
Bedriye Hanım, Fransa’da dünya birinciliği için yarışacak mask
Bedriye Hanım, Fransa’da dünya birinciliği için yarışacak
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL