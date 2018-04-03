İzmit UMUTTEPE’de planlanan çöp fabrikasıyla ilgili “ÇED toplantısı”, bugün saat 10.00’da İzmit Orhan Mahallesi’nde bulunan Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’nde yapılacak. Toplantı öncesinde salonun dolu olması beklenirken Büyükşehir Belediyesi'nde skandal bir gelişme yaşandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsleriyle yüzlerce insan toplantıya getirildi. Otobüsçüler vatandaşları bıraktıktan sonra anında kültür merkezinin önünden ayrıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi hizmet araçları da 5'er 5'er insanları bırakıp ayrıldı. Şu dakikaya kadar 6 halk otobüsü ve 25 adet de özel hizmet aracı vatandaşları kültür merkezine bıraktı.
Bugün 09:07 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 10:03 TSİ )
Büyükşehir'den SKANDAL!
İzmit UMUTTEPE’de planlanan çöp fabrikasıyla ilgili “ÇED toplantısı”, bugün saat 10.00’da İzmit Orhan Mahallesi’nde bulunan Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’nde yapılacak. Toplantı öncesinde skandal bir gelişme yaşandı.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Bugün 09:07 TSİ - Gündem
Muhabir Ahmet Hazer
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(2 )
Mehmet - Resimdekiler vatandaş değilki.Bu kocaman bir aldatmaca.Onlar zabıta güvenlik şubede çalışan özel güvenlik görevlileri.Hepsi sivil giyindirilmiş.Şaştım kaldım
ferdi - şakşakçıları getirmişler...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.