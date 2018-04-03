Büyükşehir'den SKANDAL!

İzmit UMUTTEPE’de planlanan çöp fabrikasıyla ilgili “ÇED toplantısı”, bugün saat 10.00’da İzmit Orhan Mahallesi’nde bulunan Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’nde yapılacak. Toplantı öncesinde salonun dolu olması beklenirken Büyükşehir Belediyesi'nde skandal bir gelişme yaşandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsleriyle yüzlerce insan toplantıya getirildi. Otobüsçüler vatandaşları bıraktıktan sonra anında kültür merkezinin önünden ayrıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi hizmet araçları da 5'er 5'er insanları bırakıp ayrıldı. Şu dakikaya kadar 6 halk otobüsü ve 25 adet de özel hizmet aracı vatandaşları kültür merkezine bıraktı.