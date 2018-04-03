İzmitli, iş adamı merhum Nüzhet Faik Belgin'nin oğlu Ural Belgin geçirdiği uzun bir hastalık sürecinin ardından hayatını kaybetti. Cenazesi bugün (3 Nisan Salı günü) Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak öğlen namazının ardından İzmit'te Gülbahçe Mezarlığında toprağa verilecek.
Bugün 09:41 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 12:11 TSİ )
Ural Belgin hayatını kaybetti
İzmitli, iş adamı merhum Nüzhet Faik Belgin'nin oğlu Ural Belgin hayatını kaybetti.
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Bugün 09:41 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz