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Ural Belgin hayatını kaybetti

İzmitli, iş adamı merhum Nüzhet Faik Belgin'nin oğlu Ural Belgin hayatını kaybetti.

İzmitli, iş adamı merhum Nüzhet Faik Belgin'nin oğlu Ural Belgin geçirdiği uzun bir hastalık sürecinin ardından hayatını kaybetti. Cenazesi bugün (3 Nisan Salı günü) Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak öğlen namazının ardından İzmit'te Gülbahçe Mezarlığında toprağa verilecek.

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