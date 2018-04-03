Vatandaşları kapıda beklettiler!

İzmit UMUTTEPE’de planlanan çöp fabrikasıyla ilgili “ÇED toplantısı”, bugün saat 10.00’da İzmit Orhan Mahallesi’nde bulunan Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’nde yapılacak. Toplantı öncesinde skandal gelişmeler devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'ne ait onlarca otobüs ve araç vatandaşları teker teker toplantının yapılacağı salona taşımıştı. Şimdi de salona girmek isteyen bazı vatandaşlar güvenlik güçleri tarafından engellendi.
BİR SÜRE SALONA ALINMADILAR
Salonun kapısında bekleyen Eğitim Sen eski Şube Başkanı ve CHP İl Yöneticilerinden Suca Omurca, "Umuttepe'de yapılması planlanan çöp fabrikası için ÇED toplantısını niye yapıyorsunuz? Vatandaşı içeri almıyorsunuzki içeri doldurmuşsunuz belediye otobüslerinindeki vatandaşları, salon doldu diyorsunuz. Kocaeli'yi tek taraflı olarak zehirleyeceksiniz. Bu toplantı kanunsuzdur. Böyle bir tesisi yapmak Kocaeli halkına ihanetten başka bir şey değildir" dedi. Vatandaşlar uzun uğraşlar sonucunda salona girmeyi başardı.
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Yorumlar
(1 )
Ferdi - yuvacığa yapılsın. nede olsa tüm hizmetler o taraflara. çöp fabriksıda onların olsun . biz istemiyoruz.
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