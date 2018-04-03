Salon "Personel dışarı" sesleri ile inledi!

İzmit UMUTTEPE’de planlanan çöp fabrikasıyla ilgili “ÇED toplantısı”, bugün saat 10.00’da Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’nde yapılacak. Salonu büyük bir kalabalık doldurmuş durumda... Toplantı öncesinde yaşanan skandal gelişmeler sonrasında salonda bulunan çöp fabrikasına karşı olanlar "personel dışarı sesleri" ile salonu inletiyor.

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