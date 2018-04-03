İzmit UMUTTEPE’de planlanan çöp fabrikasıyla ilgili “ÇED toplantısı”, bugün saat 10.00’da Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’nde yapılacak. Salonu büyük bir kalabalık doldurmuş durumda... Toplantı öncesinde yaşanan skandal gelişmeler sonrasında salonda bulunan çöp fabrikasına karşı olanlar "personel dışarı sesleri" ile salonu inletiyor.
Bugün 09:54 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 10:57 TSİ )
Salon "Personel dışarı" sesleri ile inledi!
İzmit UMUTTEPE’de planlanan çöp fabrikasıyla ilgili “ÇED toplantısı”, bugün saat 10.00’da Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’nde yapılacak. Salonu büyük b...
Bugün 09:54 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz