Kaza sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Şirintepe mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametine gitmekte olan 6 araç ardı ardına çarpıştı. 3 otomobil, 2 panelvan araç ve bir kamyonetin çarpıştığı kazada araçlarda hasar oluştu. Kazada yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle İzmit istikametinde ulaşım aksadı. Trafik ekipleri trafiği yönlendirirken, kazayla ilgili tutanak tuttu.