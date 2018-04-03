Kaza sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Şirintepe mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametine gitmekte olan 6 araç ardı ardına çarpıştı. 3 otomobil, 2 panelvan araç ve bir kamyonetin çarpıştığı kazada araçlarda hasar oluştu. Kazada yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle İzmit istikametinde ulaşım aksadı. Trafik ekipleri trafiği yönlendirirken, kazayla ilgili tutanak tuttu.
Bugün 10:34 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 10:35 TSİ )
6 araç ardı ardına çarpıştı
İzmit'te, D-100 Karayolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç ardı ardına çarpıştı. Araçlarda hasar oluşurken, yaralanan olmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz