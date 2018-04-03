Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:34 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 10:35 TSİ )

6 araç ardı ardına çarpıştı

İzmit'te, D-100 Karayolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç ardı ardına çarpıştı. Araçlarda hasar oluşurken, yaralanan olmadı.

Kaza sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Şirintepe mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametine gitmekte olan 6 araç ardı ardına çarpıştı. 3 otomobil, 2 panelvan araç ve bir kamyonetin çarpıştığı kazada araçlarda hasar oluştu. Kazada yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle İzmit istikametinde ulaşım aksadı. Trafik ekipleri trafiği yönlendirirken, kazayla ilgili tutanak tuttu.

Bugün 10:34 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
28 yaşındaki Bayram kalbine yenildi mask
28 yaşındaki Bayram kalbine yenildi
İzmitli gencin Kastamonu'da feci ölümü! mask
İzmitli gencin Kastamonu'da feci ölümü!
Maç öncesinde büyük kavga! mask
Maç öncesinde büyük kavga!
Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 25 gözaltı! mask
Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 25 gözaltı!
Bu tavukları vatandaşa mı satacaklardı? mask
Bu tavukları vatandaşa mı satacaklardı?
Kaza yapınca baygınlık geçirdi! mask
Kaza yapınca baygınlık geçirdi!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Annesinden 6 saat sonra yaşamını yitirdi mask
Annesinden 6 saat sonra yaşamını yitirdi
Pazartesi borcunuzu sildirmeyi unutmayın! mask
Pazartesi borcunuzu sildirmeyi unutmayın!
Her evde var! Kombilerde 21 Nisan'da yeni döneme geçiliyor mask
Her evde var! Kombilerde 21 Nisan'da yeni döneme geçiliyor
Mezarlıkta şok intihar! mask
Mezarlıkta şok intihar!
15 yaşındaki çocuk hamile çıktı! mask
15 yaşındaki çocuk hamile çıktı!
Sinan Saral'ın iş yerleri kurşunlandı! mask
Sinan Saral'ın iş yerleri kurşunlandı!

GALERİ

Çevik kuvvet salona girdi! mask
Çevik kuvvet salona girdi!
Merakı ölümüne sebep oluyordu! mask
Merakı ölümüne sebep oluyordu!
Ünlüler bu defa Otizmli çocuklar için sahne aldı mask
Ünlüler bu defa Otizmli çocuklar için sahne aldı
Şenola Derbent şenola! mask
Şenola Derbent şenola!
Alev alan odunluk güçlükle söndürüldü! mask
Alev alan odunluk güçlükle söndürüldü!
Bedriye Hanım, Fransa’da dünya birinciliği için yarışacak mask
Bedriye Hanım, Fransa’da dünya birinciliği için yarışacak
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL