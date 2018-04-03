Dikkat! Halk otobüsü güzergahı değişti!

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "İzmit Turan Güneş Caddesinde yapılacak olan asfalt çalışmaları nedeniyle, toplu taşıma araçlarının bölgede sorun yaşamamaları için alternatif güzergahlar belirlendi. Yeni güzergahlar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yapacağı asfaltlama çalışması nedeniyle 3 Nisan 2018 Salı günü saat 08.00’den itibaren kullanılmaya başlanacak.
YENİ GÜZERGAH
Yapılan yeni düzenlemeye göre toplu taşıma araçları Yeşilova istikametinde, Feyzulah İzmidi Caddesi- Didem Sokak- Seymen Caddesi- Güneyli Sokak- Arkan Sokak ve Turan Güneş Caddesi güzergahında devam edecek. Çarşı istikametine doğru gidecek toplu taşıma araçları ise; Turan Güneş Caddesi- Muhsin Yazıcıoğlu Sokak- Seymen Caddesi üzerinden tekrar Turan Güneş Caddesine çıkabilecek'' denildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz