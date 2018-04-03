KOTO’da kritik seçim başladı

Kocaeli Ticaret Odası Meslek Komitesi seçimlerinde 22 komitede oy kullanacak üyeler saat 09:00’da sandık başında geldi. Mevcut KOTO Başkanı Necmi Bulut ile Diriliş KOTO adına seçime giren Erdoğan Yılmaz yarışacak. Aynı zamanda bağımsızl adayların yarıştığı komitelerde bulunuyor. Ticaret Odasına kayıtlı 14 bin esnaf bulunuyor.

MAVİ YEŞIL VE BEYAZ LİSTE

7 bin 61 kişinin oy kullanma hakkıbulunan Koto seçimlerinde Necmi Bulut mavi, Erdoğan Yılmaz yeşil ve bağımsızlar mücadele edecek. 22 meslek grubu komitelerinin her birinden toplam 7 komite üyesi seçilecek ve seçilen 7 komite üyesinden 3 kişi meclis üyesi olabilecek. 9 Nisan Pazartesi günü ise meclis üyeleri, meclis başkanı ve 11 kişilik yönetim kurulunu şekillendirecek.