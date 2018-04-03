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Bugün 10:39 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:43 TSİ )

KOTO’da kritik seçim başladı

Geçen yıl yapılması gereken ancak hükümet tarafından ertelenen, uzun süredir Kocaeli gündeminde olan KOTO seçimleri sabahın erken saatlerinde başladı. Mevcut başkan Necmi Bulut, TÜMSİAD eski başkanı Erdoğan Yılmaz ve bağımsızların yarıştığı kongrede 22 komite bulunuyor.

Kocaeli Ticaret Odası Meslek Komitesi seçimlerinde 22 komitede oy kullanacak üyeler saat 09:00’da sandık başında geldi. Mevcut KOTO Başkanı Necmi Bulut ile Diriliş KOTO adına seçime giren Erdoğan Yılmaz yarışacak. Aynı zamanda bağımsızl adayların yarıştığı komitelerde bulunuyor. Ticaret Odasına kayıtlı 14 bin esnaf bulunuyor.

MAVİ YEŞIL VE BEYAZ LİSTE

7 bin 61 kişinin oy kullanma hakkıbulunan Koto seçimlerinde Necmi Bulut mavi, Erdoğan Yılmaz yeşil ve bağımsızlar mücadele edecek. 22 meslek grubu komitelerinin her birinden toplam 7 komite üyesi seçilecek ve seçilen 7 komite üyesinden 3 kişi meclis üyesi olabilecek. 9 Nisan Pazartesi günü ise meclis üyeleri, meclis başkanı ve 11 kişilik yönetim kurulunu şekillendirecek.

Bugün 10:39 TSİ - Ekonomi

Muhabir Selin Becer

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