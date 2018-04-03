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Bugün 10:50 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:54 TSİ )

KOTO'da da gergin anlar...

Kocaeli Ticaret Odası'nın bugün gerçekleştirilen kongresinde tartışma çıktı.

Geçen yıl yapılması gereken ancak hükümet tarafından ertelenen, uzun süredir Kocaeli gündeminde olan KOTO seçimleri sabahın erken saatlerinde başladı. Mevcut başkan Necmi Bulut, TÜMSİAD eski başkanı Erdoğan Yılmaz ve bağımsızların yarıştığı kongrede 22 komite bulunuyor.

TARTIŞMA ÇIKTI!

Gerçekleştirilen kongrede tartışma 11 ve 14’üncü sandıkların olduğu yerde çıktı. Kırmızı listeyle bağımsızları destekleyen Nuri Koç, sandık başkanına soru sormak için girdiğini ve tartışmanın bu yüzden çıktığını belirtti. Nuri Koç Kuyumcuların olduğu 14’üncü komitede oy kullanıyor.

Bugün 10:50 TSİ - Ekonomi

Muhabir Selin Becer

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