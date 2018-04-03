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Toplantı "iptal" olsun diye imza toplanıyor!

İzmit UMUTTEPE’de planlanan çöp fabrikasıyla ilgili “ÇED toplantısı”, bugün saat 10.00’da İzmit Orhan Mahallesi’nde bulunan Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’nde yapılacaktı. Fakat toplantı yaşanan gerginlikler dolayısıyla yapılamadı. Heyet başkanı "Toplantı tamamlandı" demesine karşın salonda bulunan çöp fabrikası karşıtları toplantının "iptal" sayılması için imza toplamaya başladı.

İzmit UMUTTEPE’de planlanan çöp fabrikasıyla ilgili “ÇED toplantısı”, bugün saat 10.00’da İzmit Orhan Mahallesi’nde bulunan Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’nde yapılacaktı. Yaşanan gerginlikler sonrasında toplantı yapılamadı. Heyet başkanının "Toplantı sona ermiştir" dedi ve heyet salondan ayrıldı. Salonda bulunan ve çöp fabrikasına karşı olanlar, toplantının tutanak tutulup "iptal" sayılması için, imza toplamaya başladı.

Bugün 11:02 TSİ - Gündem

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