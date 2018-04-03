Yıllarca kentin ekonomisine ve Kocaeli Ticaret Odası’na katkılar sunan Recep Ekşi ile Şanbaz Yıldız, odadan müsaade isteyerek, yerlerini oğullarına bıraktı. Oğullarını desteklemeye gelen babalar oldukça gururluydu. 194 seçmeni bulunan 13’üncü komite (Akaryakıt) de mavi listeyle yarışan Cevat Yıldız ile Mesut Ekşi’ye babaları da büyük destek vermiş oldu.
Bugün 11:17 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 11:18 TSİ )
Ekşi ve Yıldız’dan oğullarına destek
Yıllarca kentin ekonomisine ve Kocaeli Ticaret Odası’na katkılar sunan Recep Ekşi ile Şanbaz Yıldız artık yerlerini oğullarına bıraktı.
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Bugün 11:17 TSİ - Ekonomi
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz