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Bugün 11:17 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:18 TSİ )

Ekşi ve Yıldız’dan oğullarına destek

Yıllarca kentin ekonomisine ve Kocaeli Ticaret Odası’na katkılar sunan Recep Ekşi ile Şanbaz Yıldız artık yerlerini oğullarına bıraktı.

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Yıllarca kentin ekonomisine ve Kocaeli Ticaret Odası’na katkılar sunan Recep Ekşi ile Şanbaz Yıldız, odadan müsaade isteyerek, yerlerini oğullarına bıraktı. Oğullarını desteklemeye gelen babalar oldukça gururluydu. 194 seçmeni bulunan 13’üncü komite (Akaryakıt) de mavi listeyle yarışan Cevat Yıldız ile Mesut Ekşi’ye babaları da büyük destek vermiş oldu.

Bugün 11:17 TSİ - Ekonomi

Muhabir Selin Becer

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