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Evi yanan aile odunlukta yaşıyor

Derince'de, 24 gün önce çıkan bir yangında evi yanan Pilsin ailesi evin yanında bulunan odunlukta yaşıyor. Yangından kurtardıkları eşyaları odunluğa taşıyan aile, yardım bekliyor.

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Derince Çenedağ Mahallesi Çağlar Sokak'ta bulunan Fevzi Pilsin'e (63) ait tek katlı evin bahçesinde bulunan kanepe tutuştu. Gece saatlerinde alevler evi sararken, Fevzi Pilsin ve eşi Naciye Pilsin komşularının bağırmasıyla uyanarak, kendilerini dışarı attı. Bina kullanılmaz hale gelirken, Pilsin çifti yangından kurtardıkları eşyaları evin yanında bulunan odunluğa taşıdı. Pilsin çifti odunlukta kurdukları sobayı yakarak ısınmaya çalışırken, güçlükle yaşamlarını sürdürüyor.

YARDIM BEKLERKEN... HIRSIZLAR GELDİ

Pilsin yardım elinin uzanmasını beklerken, hırsızların kurbanı oldu. Gece eve giren hırsızlar, içeride bulunan beyaz eşyaları çaldı. 3 çocukları olduğunu ve emekli maaşıyla geçindiğini belirten Fevzi Pilsin, "Çocuklarım bizden ayrı ama evimi yeniden yapacak gücümüz yok. Kaymakamlık 2 bin lira ödeyecekmiş, bu evin yeniden onarılması, oturulacak hale gelmesi için çok daha büyük yardımlara ihtiyacımız var. Ben yıllarca belediyeye hizmet ettim, şimdi bana destek olmalarını bekliyorum. Evim neredeyse tamamen yandı, oturulacak hale gelmesi için belediyenin ve kaymakamlığın yardımını bekliyoruz. Eşimle barakada 6 metrekarelik yerde yaşamaya çalışıyoruz. Evime giremiyorum, onarım yapamıyorum, çaresiz kaldık" dedi.

Bugün 11:27 TSİ DHA Kocaeli- Gündem

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