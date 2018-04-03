Necmi Bulut oy kullandı

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Kocaeli Ticaret Odasında başlayan meslek ve komite seçimleri oldukça kalabalık bir şekilde gerçekleşiyor.KOTO Senin grubunda 22nci komiteden seçime giren başkan adayı mevcut başkan Necmi Bulut oyunu kullandı. Bulut oyunu kullanırken önceki dönem meclis üyesi Volkan Yılmaz yalnız bırakmadı.