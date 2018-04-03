Kocaeli Ticaret Odasında başlayan meslek ve komite seçimleri oldukça kalabalık bir şekilde gerçekleşiyor.KOTO Senin grubunda 22nci komiteden seçime giren başkan adayı mevcut başkan Necmi Bulut oyunu kullandı. Bulut oyunu kullanırken önceki dönem meclis üyesi Volkan Yılmaz yalnız bırakmadı.
Bugün 11:30 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:50 TSİ )
Necmi Bulut oy kullandı
KOTO Senin grubunun başkan adayı Necmi Bulut seçime girdiği sigortacılardan oluşan 22'nci meslek komitesinde oyunu kullandı
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Bugün 11:30 TSİ - Gündem
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz