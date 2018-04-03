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Bugün 11:36 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:37 TSİ )

İşçinin maaşına yüzde 12 zam!

Körfez Belediyesi ile Belediye-İş arasında devam eden ve 84 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinde mutlu sona ulaşıldı. Başkan İsmail Baran, “Yeni anlaşma, işçimiz için hayırlı olsun” dedi.

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Körfez Belediyesi’nde kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde mutlu sona ulaşıldı. Yerel-Sen ile Belediye-İş arasında yürütülen ve toplam 60 maddenin yer aldığı sözleşme kapsamında görüşmeler kasım ayında başlamıştı. Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, İnsan Kaynakları Müdürü Osman Yurt, Yerel Sen Genel Sekreter Yardımcısı Yahya Bilgin, Belediye-İş Şube Başkanı Osman Şar ve yönetim kurulu üyeleri önceki gün son kez bir araya geldi.

EMEĞİN KARŞILIĞI ÖNEMLİ

Görüşmelerde anlaşmanın sağlanması sonrasında heyet, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ı makamında ziyaret etti. Başkan Baran, anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizler, işçimizin alın teri kurumadan karşılığını veren bir belediye olduk, bunu da sürdüreceğiz. Bu süreçte sendikamıza da teşekkür ediyorum” dedi. 3 yılı kapsayan ve Körfez Belediyesi kadrolu işçileri ilgilendiren sözleşmede, yüzde 12 zam konusunda anlaşıldığı belirtildi.

Bugün 11:36 TSİ - Ekonomi

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