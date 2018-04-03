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İzmit Belediyesi'nde anlaşma sağlandı!

İzmit Belediyesi’nde çalışan 203 işçiyi ilgilendiren, 01.01.2018-31.12.2020 tarihlerini kapsayacak olan ve 4 aydır devam eden Toplu-İş Sözleşmesi müza...

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İzmit Belediyesi’nde çalışan 203 işçiyi ilgilendiren, 01.01.2018-31.12.2020 tarihlerini kapsayacak olan ve 4 aydır devam eden Toplu-İş Sözleşmesi müzakereleri İzmit belediye başkanlık makamında taraflar arasında anlaşma ile sonuçlandı.

DOĞAN'A TEŞEKKÜR

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy anlaşma sonrasında yaptığı açıklamada "Varılan anlaşma ile İzmit belediyesinde çalışan 203 işçinin mevcut ücretlerine ve sosyal haklarına 1.Yıl %13.7, 2.Yıl Enflasyon+1, 3.Yıl Enflasyon+1 puan zam yapılmıştır. Toplu iş sözleşmesi müzakereleri sürecinde bizlere destek olan üyelerimize ve sözleşmemizin bitmesinde katkı sağlayan İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat Doğan’a üyelerimizin bu zamana kadar toplu-iş sözleşmesinden kaynaklanan alacaklarının ödenmesinde ve üyelerimizin haklarına gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyor ve varılan anlaşmanın taraflara hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

3 YILLIK ANLAŞMA

İzmit Belediyesi’nde çalışan 203 işçiyi ilgilendiren, 01.01.2018-31.12.2020 tarihlerini kapsayan yeni Toplu-İş Sözleşmesi anlaşma tutanağı üç yıllık olarak imzalandı. Yapılan sözleşme ile ücretlere ve sosyal haklarabirinci yıl %13.7, 2.ve 3.Yıllarda Enflasyon+1 puan ücret zammı yapılması karara bağlandı.

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