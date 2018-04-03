Bayraktutar’ın jesti!

Kentimizin en eski yerleşim yerlerinden Yenidoğan semtini temsil eden, tarihi spor kulüplerimizden Yenidoğan Serdarspor Kulübü, olağan genel kurulunu yaptı. Mevcut başkan, şehit ağabeyi de olan Abdülkadir Bayratutar, yine tek listeyle ve yönetimiyle başkanlığa seçildi. 65 üyesi bulunan kulüpte, 41 üye oy kullandı. Oybirliğiyle seçilen Bayraktutar, listesinde yer alan, kulübün resmi sponsoru, Tekin Plastik’in sahibi Tekin Uygur’u da onursal başkan olarak seçtirdi. Bu arada kongrenin süprtiz ismi, divan Baykanlığını üstlenen, KASKF eski başkanı ve TFF yönetim kurulu eski üyesi Rafet Kırgız’dı.

YENİDOĞAN SERDARSPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU:

A.ADİR BAYRAKTUTAR BAŞKAN

HARUN ÇALIK MUHASİP

NEJDET BEYAZIT G.SEKRETER

GÖKHAN GÜNDOĞDU BASKETBOL

SÜLEYMAN EKER FUTBOL ŞUBE

HAMZA BOSTAN BAŞKAN YRD.

MUSTAFA KIRBAŞ ÜYE

AYHAN KARAYEL ÜYE

ADEM COŞKUN ÜYE