Bayraktutar’ın jesti!

Kentimizin en eski yerleşim yerlerinden Yenidoğan semtini temsil eden, tarihi spor kulüplerimizden Yenidoğan Serdarspor Kulübü, olağan genel kurulunu yaptı. Mevcut başkan, şehit ağabeyi de olan Abdülkadir Bayratutar, yine tek listeyle ve yönetimiyle başkanlığa seçildi. 65 üyesi bulunan kulüpte, 41 üye oy kullandı. Oybirliğiyle seçilen Bayraktutar, listesinde yer alan, kulübün resmi sponsoru, Tekin Plastik’in sahibi Tekin Uygur’u da onursal başkan olarak seçtirdi. Bu arada kongrenin süprtiz ismi, divan Baykanlığını üstlenen, KASKF eski başkanı ve TFF yönetim kurulu eski üyesi Rafet Kırgız’dı.
YENİDOĞAN SERDARSPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU:
A.ADİR BAYRAKTUTAR BAŞKAN
HARUN ÇALIK MUHASİP
NEJDET BEYAZIT G.SEKRETER
GÖKHAN GÜNDOĞDU BASKETBOL
SÜLEYMAN EKER FUTBOL ŞUBE
HAMZA BOSTAN BAŞKAN YRD.
MUSTAFA KIRBAŞ ÜYE
AYHAN KARAYEL ÜYE
ADEM COŞKUN ÜYE
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz