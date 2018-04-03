Dünya 2’ncimiz Cumhurbaşkanı ile buluşacak!

“Siyonist Devlet İsrail’in ortasında, bayrağımızı dalgalandıran kızlarımızı yürekten kutluyorum” diyerek siyasi bir mesaj da veren Alp, “Hep birlikte Dünya 2’nciliği kupamızı Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a gidip, temsili olarak teslim edeceğiz. Bu büyük başarının coşkusunu Cumhurbaşkanımız ile paylaşacağız” dedi.

TİRVANA KAFE’DE AĞIRLADI

Okul Müdürü Zeki Kalaç, Takımın Teknik Sorumlusu Hasan Alemdar ve kız futbol takımı oyuncuları ve aileleri ile birlikte parti yöneticileri katıldı. Öğrencileri tek tek kutlayan Alp özellikle ailelerine böyle çocuklar yetiştirdiği için teşekkürlerini iletti. Kahvaltı sonrasında Okul Müdürü Zeki Kalaç yaptığı konuşmada, “Kızlarımızın, okulumuz adına, ilçemizin ve ülkemizin gururu olması, bu büyük başarıya imza atması, bizi ziyadesiyle memnun etti. Ben onlara söylüyorum, çalıştığınız sürece başarınız sürecek ve daha iyi yerlere geleceksiniz. Bundan sonraki hayatınızda, sporcu kimliğinizle topluma örnek olun ve daha iyi başarılara da imza atın inşallah” dedi.

“SİYONİST İSRAİL’İN ORTASINDA, BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRDINIZ”

Kalaç’ın konuşması sonrasında Alp de duygu ve düşüncelerini anlatan bir konuşma yaptı. Alp, “Sizleri özellikle bir nedenden dolayı kutluyorum. Siyonizmin devleti İsrail’in ortasında bu başarı kazanıp bayrağımızı orada dalgalandırmanız bizi ayrıca mutlu etti. Sizler bizim geleceğimiz gençlerimizsiniz. Dünya genelinde alınan bu başarılar, hem de ülkemiz ciddi bir harekâttayken, çok daha anlamlı oldu. Bizler AK Parti olarak her zaman yanınızdayız” dedi.

“SİZLERİ CUMHURBAŞKANIMIZ İLE BULUŞTURACAĞIZ”

Alp, konuşmanın devamında şunları söyledi: “Çok yakın bir zamanda sizleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile de buluşturmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki hafta değil, ondan sonraki hafta bu buluşmanın olması muhtemel. Hep birlikte Dünya 2’ncilik kupamızı Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a temsili olarak vereceğiz. Bu büyük başarının coşkusunu Cumhurbaşkanımız ile paylaşacağız” dedi. Konuşmalar sonrasında Alp, okul idaresine ve oyunlara aileleri ile birlikte tek tek hediye takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirilerek program son buldu.