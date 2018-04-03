Türkiye’nin ‘Zafer’i!

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Yıldızlar Zafer Turnuvası sona erdi. Türkiye, turnuvayı 52 madalya alarak kapattı. Avrupa Şampiyonası öncesinde takımların son durumlarını görmeleri açısından önem taşıyan turnuvada Türkiye, Greko-Romen'de 3 Altın, 4 Gümüş, 12 bronz olmak üzere 19 madalya, Serbestte; 3 Altın, 3 gümüş, 7 bronz olmak üzere 13 madalya ve kadınlarda 6 altın, 7 gümüş, 7 bronz olmak üzere 20 madalya kazandı. Milliler, toplamda 52 madalya kazanarak büyük bir başarının altına imza attı. Ülkeler sıralamasında ise Serbest stilde Türkiye 185 puanla birinci olurken Azerbaycan 161 puanla 2, Rusya 140 puanla 3'üncü oldu. Greko-Romen stilde 195 puan toplan Türkiye 1'inci olurken; 145 puanla Gürcistan ikinci, 98 puanla Azerbaycan 3'üncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise Türkiye 225 puanla birinci, Azerbaycan 125 puanla ikinci, Rusya 79 puanla 3'üncü sırada yer aldı.