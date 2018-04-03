Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:27 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 12:28 TSİ )

Kocaeli’de huzur operasyonu: 22 gözaltı

Türkiye genelinde eş zaman zamanlı olarak gerçekleştirilen ’Türkiye Güven Huzur Uygulaması 11’in Kocaeli ayağında 5 bin 966 şahıs sorgulanırken, aranan 22 şahıs gözaltına alındı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye genelinde eş zaman zamanlı olarak terör ile organize suç örgütlerinin işledikleri suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması, uyuşturucu madde satılan yerler ve sokak satıcıları, suça konu maddelerin ele geçirilmesi, aranan şahıs ve araçların yakalanması ve olası eylemleri önlemek amacıyla ‘Türkiye Güven Huzur Uygulaması 11’ gerçekleştirildi. Uygulamanın Kocaeli ayağında 68 ekip, 688 personel ve 3 dedektör köpeği görev aldı.

UYGULAMALAR DEVAM EDECEK

Gerçekleştirilen uygulamada 5 bin 966 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs gözaltına alındı. Ayrıca uygulamada 554 araç kontrol edilirken, 137 araç sürücüsüne 39 bin 417 lira idari para cezası uygulandı. 14 araç ise trafikten men edildi. Uygulama kapsamında 144 umuma açık iş yeri de denetlendi. İzmit’te 3 iş yerinin iş yeri açma ve çalıştırma belgesi bulunmadığı, 2 iş yerine kapalı alanda sigara içilmesine izin verdiği, 1 iş yerine ise çalışanların kimlik bildiriminin yapılmadığı gerekçesiyle tutanak tanzim edildi. Ayrıca Derince’de bir iş yerine sigaramatik bulundurması sebebiyle adli işlem yapılarak, sigaramatik makinesine el konuldu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kocaeli genelinde huzur ve güveni tesis etmek üzere gerçekleştirilen uygulamalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Bugün 12:27 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Mezarlıkta şok intihar! mask
Mezarlıkta şok intihar!
15 yaşındaki çocuk hamile çıktı! mask
15 yaşındaki çocuk hamile çıktı!
Kocaeli’de 3 araçlı kaza: 7 yaralı mask
Kocaeli’de 3 araçlı kaza: 7 yaralı
28 yaşındaki Bayram kalbine yenildi mask
28 yaşındaki Bayram kalbine yenildi
Sinan Saral'ın iş yerleri kurşunlandı! mask
Sinan Saral'ın iş yerleri kurşunlandı!
Otomobille minibüs çarpıştı 3 yaralı! mask
Otomobille minibüs çarpıştı 3 yaralı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Annesinden 6 saat sonra yaşamını yitirdi mask
Annesinden 6 saat sonra yaşamını yitirdi
Pazartesi borcunuzu sildirmeyi unutmayın! mask
Pazartesi borcunuzu sildirmeyi unutmayın!
Mezarlıkta şok intihar! mask
Mezarlıkta şok intihar!
Her evde var! Kombilerde 21 Nisan'da yeni döneme geçiliyor mask
Her evde var! Kombilerde 21 Nisan'da yeni döneme geçiliyor
15 yaşındaki çocuk hamile çıktı! mask
15 yaşındaki çocuk hamile çıktı!
Sinan Saral'ın iş yerleri kurşunlandı! mask
Sinan Saral'ın iş yerleri kurşunlandı!

GALERİ

7 ÇED'dimizi bitirmek istediler! mask
7 ÇED'dimizi bitirmek istediler!
KOTO'da komiteler belli oldu! mask
KOTO'da komiteler belli oldu!
69 bin dolar çalan Latin hırsızlar yakalandı mask
69 bin dolar çalan Latin hırsızlar yakalandı
Çevik kuvvet salona girdi! mask
Çevik kuvvet salona girdi!
Merakı ölümüne sebep oluyordu! mask
Merakı ölümüne sebep oluyordu!
Ünlüler bu defa Otizmli çocuklar için sahne aldı mask
Ünlüler bu defa Otizmli çocuklar için sahne aldı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL