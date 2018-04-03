Toker: Rahmetli dedem olsa tavrım değişmez!

Toplantı sonrası basın mensuplarına itiraz dilekçeleriyle birlikte açıklama yapan KYÖD Başkanı Mehmet Toker şunları söyledi:“Biz bu kentte katı atık sorunun olduğunun farkındayız. Ama çözüm yolunun bu olmadığını biliyoruz. Biz çözüm yolunu onlara anlattık koca bir kitap verdik. Rapor yazdık. Şimdi Bilecik Valisi olan eski Genel Sekreter Tahir Büyükakın, tam bir yıl önce bugün bu rapor yapılamaz diye imza bastı. Vali oldu gitti, sonra ki süreçte biz akademik odalar olarak ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız dedik. Randevu beklerken, ÇED ilanını gördük. Burada ki isyan ve haykırışımız bundandır” dedi.

RAHMETLİ DEDEM OLSA TAVRIM DEĞİŞMEZ

Konuşmalarına devam eden Toker, “Bu kentte yönetenler bilmelidir ki siyasi partileri, mevkileri, sıfatları ne olursa olsun bu kenti esir almaya yetmez. Yetmeyecek insanların yaşamıyla oynamaya kimsenin hakkı yetmez. Vali beyin kendisine aktardık eğer bu proje yapılırsa bu kentin bütün hayat damarları kesilecek. Bu kent Türkiye’nin en kirli kentti. Bu ülkeye bu kente ihanettir. Bunu kimse yaparsa yapsın ihanet ediyordur. İnsan başbakan olsun, ister babam olsun, ister rahmetli dedem olsun. Tavrım değişmez. Bu süreç bitmedi kimse bitti sanmasın. Eğer sabrımız taşarsa bunun karşılığını herkes görür. Bütün kuşak ölecekse biz bir sefer ölmeye razıyız. Ben şahsen hazırım ” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR PERSONELİ DİZİLMİŞ

Vekil Fatma Kaplan Hürriyet ise “Küçücük salonda insanları tıklım tıklım yığarak bir ÇED toplantısı yapmaya çalıştılar. Sabahın köründe geldik, geldiğimizde büyükşehir personeli buraya dizilmiş ve taşınmış. Burada kendilerince halkı aldatmaca ve kandırmacayla toplantı yapamaya çalıştılar. Kendileri o kadar gürültü arasında sözde anlattık diyerek anlattılar. Vatandaşın sözünü alarak biz bu toplantıyı yaptık deyip arka tarafa geçtiler. Bizde toplantı yapılmadığına dair tutanak yazdık. İmza attık, toplantıyı yaptık diye tutanak imzalamadılar. Neden çünkü imzalasalar bir örneğini bize vereceklerdi. Bizde onların tuttuğu tutanağı şerh koyacaktık. Ona bile tahammülleri yok. Ama biz bu mücadeleyi daha da büyüteceğiz” açıklamasında bulundu.