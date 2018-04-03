Dağcı ve maratoncu Rıdvan Şükür, geçirdiği ameliyat sonrası uzak kaldığı atletizm çalışmalarına yeniden başladı. Yeni dönem içerisinde katılacağı Ultra Maratonlar ve etkinlikler için sezon açılışı yapan Şükür, sporu bir yaşam tarzı haline dönüştürdü. Şükür, gece koşusu ile atletizme döndü.
Bugün 13:14 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:15 TSİ )
Şükür, atletizm sezonunu açtı
Dağcı ve maratoncu Rıdvan Şükür, geçirdiği ameliyat sonrası uzak kaldığı atletizm çalışmalarına yeniden başladı.
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Bugün 13:14 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz