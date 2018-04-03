Şükür, atletizm sezonunu açtı

Dağcı ve maratoncu Rıdvan Şükür, geçirdiği ameliyat sonrası uzak kaldığı atletizm çalışmalarına yeniden başladı. Yeni dönem içerisinde katılacağı Ultra Maratonlar ve etkinlikler için sezon açılışı yapan Şükür, sporu bir yaşam tarzı haline dönüştürdü. Şükür, gece koşusu ile atletizme döndü.