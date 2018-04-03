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Körfez Devlet’e yeni otopark alanı

Körfez Devlet Hastanesi’nin yetersiz kalan mevcut otoparkı dışında Körfez Belediyesi tarafından 100 araçlık yeni otopark yapılıyor.

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Körfez Belediyesi, ilçedeki kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılama noktasında adımlar atmayı sürdürüyor. Körfez Devlet Hastanesi'ne 4 katlı, 7 bin metre kare alana sahip 75 yataklı modern ve tam donanımlı yeni bir ek bina kazandıracak olan Körfez Belediyesi, mevcut otoparkın yetersiz kalması sonrasında yeni bir otopark yapımı için de çalışma başlattı.

100 ARAÇLIK OLACAK

Körfez Devlet Hastanesi’nin mevcut otoparkının yetersiz gelmesi ve vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde park yapmaları adına hastanenin arka tarafında bulunan alana 100 araçlık otopark yapımı için çalışma başlatıldı. Alanda düzenleme yapan ekipler, asfalt çalışması sonrasında alanın vatandaşların kullanımına açılacağını belirtti.

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Yorumlar

(1)
01

Nurettin Öztürk - noktasında nasıl oluyor virgülünde olsa nasıl olur.

Yanıtla . 0Beğen 03 Nisan 14:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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