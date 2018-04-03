Körfez Devlet’e yeni otopark alanı

Körfez Belediyesi, ilçedeki kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılama noktasında adımlar atmayı sürdürüyor. Körfez Devlet Hastanesi'ne 4 katlı, 7 bin metre kare alana sahip 75 yataklı modern ve tam donanımlı yeni bir ek bina kazandıracak olan Körfez Belediyesi, mevcut otoparkın yetersiz kalması sonrasında yeni bir otopark yapımı için de çalışma başlattı.
100 ARAÇLIK OLACAK
Körfez Devlet Hastanesi’nin mevcut otoparkının yetersiz gelmesi ve vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde park yapmaları adına hastanenin arka tarafında bulunan alana 100 araçlık otopark yapımı için çalışma başlatıldı. Alanda düzenleme yapan ekipler, asfalt çalışması sonrasında alanın vatandaşların kullanımına açılacağını belirtti.
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Yorumlar
(1 )
Nurettin Öztürk - noktasında nasıl oluyor virgülünde olsa nasıl olur.
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