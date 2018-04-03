Fileye selam yola devam

Yarın da büyüklerden küçüklere, kızlardan erkeklere kadar çeşitli maçlar var. Seçin, beğenin, izleyin… Hem de hepsi ücretsiz…

İşte program…

19:30 Büyükler Voleybol Kurum. Çayırova

18:30 Y.K. P.O.-Y.Kent - İhsaniye H.Gemici

20:00 Y.K.P.O.-DSİ - Derince G. H.Gemici

19:00 Midi .K.M.İ.Y. - Harbiş K.Mürsel