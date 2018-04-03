Fileye selam yola devam

Yarın da büyüklerden küçüklere, kızlardan erkeklere kadar çeşitli maçlar var. Seçin, beğenin, izleyin… Hem de hepsi ücretsiz…
İşte program…
19:30 Büyükler Voleybol Kurum. Çayırova
18:30 Y.K. P.O.-Y.Kent - İhsaniye H.Gemici
20:00 Y.K.P.O.-DSİ - Derince G. H.Gemici
19:00 Midi .K.M.İ.Y. - Harbiş K.Mürsel
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz